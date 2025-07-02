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США почали позбавляти громадянства за певні види злочинів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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США почали позбавляти громадянства за певні види злочинів
Певні особи можуть втратити громадянство у США
фото: immigrantinvest.com

У службовій записці Міністерства юстиції США окреслено плани щодо «пріоритетного позбавлення громадянства США» осіб, обвинувачених у певних злочинах

Влада США приділятиме пріоритетну увагу позбавленню громадянства осіб, винних у злочинах проти статевої недоторканності та торгівлі людьми. Як повідомляє «Главком», про це пише New York Post із посиланням на службову записку Мін'юсту США.

Уточнюється, що позбавлення громадянства передбачено за 10 видів злочинів, до переліку також увійшли воєнні злочини, тероризм та деякі види шахрайств.

«Крім того, Цивільний відділ залишає за собою право на свій розсуд розглядати справи за межами цих категорій, якщо він вважатиме це за доцільне», – йдеться в записці міністерства.

Згідно з документом, подібне рішення ухвалено з метою підтримки «національної безпеки»

За даними видання, США вже позбавили громадянства британця Еліотта Дьюка, якого визнано винним у виготовленні та зберіганні дитячої порнографії. Д'юк отримав американське громадянство у 2013 році, коли вступив на службу до збройних сил США.

До слова, американці масово змінюють громадянство. Кількість громадян США, котрі подали заявки на отримання громадянства Великої Британії, минулого року досягла рекордного рівня. Серед причин називають повернення Дональда Трампа до влади, а також податкові зміни у Великій Британії. 

Нагадаємо, Верховний суд США ухвалив рішення, яке значно обмежує можливість суддів нижчих інстанцій призупиняти дію президентських указів на національному рівні. Це рішення, ухвалене в рамках гучної справи, пов'язаної з указом президента Дональда Трампа, який позбавляє більшість народжених у США дітей іноземців права на громадянство.

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Теги: США громадянство

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