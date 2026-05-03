FT: Франція та Німеччина просувають ідею «асоційованого членства» України в ЄС

Аліна Самойленко
Така модель передбачає надання Україні місць у Раді міністрів та Європарламенті без права голосу

Наразі Європейський Союз не має єдиного бачення щодо механізму інтеграції України, оскільки стандартна процедура вступу може тривати від 10 до 15 років. Про це пише «Главком» із посиланням на Financial Times.

Ситуація ускладнюється обережністю європейських столиць, викликаною негативним досвідом «відкату від демократії» в Угорщині. Спроба впровадити концепцію «зворотного розширення» (формальний вступ з обмеженими правами, що розширюються поступово) зазнала невдачі через погану комунікацію Єврокомісії та критику з боку інших країн-кандидатів.

Як альтернативу, Франція та Німеччина просувають ідею «асоційованого членства». Ця модель передбачає надання Україні місць у Раді міністрів та Європарламенті без права голосу, а також поступову інтеграцію у спільний ринок. При цьому Київ не матиме раннього доступу до сільськогосподарських субсидій та регіональних фондів ЄС. Хоча прихильники бачать у цьому реальну перспективу, існує ризик, що Україна сприйме такий статус як перебування у постійному «залі очікування» для країн другого сорту.

Окремим пріоритетом залишається безпековий вимір. Париж і Берлін розглядають можливість поширення на Україну статті про взаємний захист ЄС, поглиблення оборонно-промислової співпраці та її участь у новій Європейській раді безпеки разом із Великою Британією. Попри виділення кредитного пакета на €90 млрд та плани відкрити переговори про вступ уже цього літа, остаточна модель інтеграції України залишається предметом гострих дискусій.

Як відомо, Україна розраховує завершити основний етап переговорів щодо вступу до Європейського Союзу протягом найближчих півтора року та вийти на підписання договору про членство вже у 2027 році. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка

