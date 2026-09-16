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Канада стане частиною ЄС? Фон дер Ляєн зробила несподівану пропозицію

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Канада стане частиною ЄС? Фон дер Ляєн зробила несподівану пропозицію
Президентка Єврокомісії Фон дер Ляєн запропонувала створити для Канади асоційований статус
фото: Reuters

Єврокомісія запропонувала створити для Оттави формат, якого досі не мала жодна країна

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала зробити Канаду першим в історії асоційованим членом Європейського Союзу. Новий статус має поглибити відносини сторін без повноцінного вступу Канади до ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Під час щорічного звернення до Європейського парламенту у Страсбурзі фон дер Ляєн закликала переглянути традиційні формати міжнародних союзів на тлі зростання напруги у світі.

«У холодній крихкості сучасного світу потрібні нові партнерства. Я хотіла б працювати з вами над тим, щоб відкрити двері для Канади, щоб вона стала першим асоційованим членом ЄС», – наголосила вона.

Фон дер Ляєн зазначила, що Європейський Союз і Канада мають спільні інтереси та цінності – від підтримки демократії та України до співпраці в оборонній сфері, питаннях сировини та ланцюгів постачання.

Сторони також планують розвивати співпрацю у сфері технологій, працювати над інтеграцією оборонно-промислових баз та спільними проєктами в Арктиці.

Під час виступу фон дер Ляєн у залі перебував прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Європейські депутати зустріли його оваціями.

Водночас пропозиція президентки Єврокомісії ще не означає, що Канада отримає новий статус. Відповідне рішення мають погодити всі країни-члени Європейського Союзу.

Крім того, конкретного механізму асоційованого членства в ЄС наразі не існує. Дипломати зазначають, що його ще потрібно розробити. Історично Євросоюз не підтримував створення подібних гнучких форматів партнерства без чітко визначеного юридичного статусу.

Одним із потенційних бар'єрів залишаються торговельні питання. Зокрема, Канада продовжує захищати власні телекомунікаційний та молочний сектори.

Очікується, що предметніше можливий новий формат відносин обговорюватимуть під час саміту Канада – ЄС у Монреалі наприкінці жовтня.

Пропозиція Єврокомісії пролунала на тлі війни Росії проти України, а також загострення торговельних відносин ЄС та Канади з адміністрацією президента США Дональда Трампа й Китаєм.

Раніше прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявляв про прагнення створити «унікальний альянс» із Європейським Союзом без повноцінного вступу Канади до об'єднання. Це сталося після ускладнення торговельних переговорів між Канадою та США та запровадження взаємних мит.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Канада вивчає можливість отримання статусу «асоційованого члена» Європейського Союзу. Карні доручив спеціальному посланнику в Європі опрацювати варіанти поглиблення відносин із ЄС.

За даними The Wall Street Journal, канадський прем'єр протягом кількох місяців проводив приватні переговори з європейськими лідерами щодо майбутнього відносин Канади з Європою. Він спілкувався з представниками Франції, Італії, Німеччини та скандинавських країн.

Одним із варіантів стало створення статусу «асоційованого члена» Європейського Союзу. Він відрізнятиметься від повноправного членства та не передбачатиме приєднання Канади до спільного ринку ЄС у його нинішньому форматі.

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Теги: Канада Європейський Союз євроінтеграція

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