Німеччина заявила, коли передасть Україні ще 45 установок Gepard
34 установки Gepard вже поставили Україні
Німеччина надасть Україні ще 45 самохідних зенітних комплексів типу Gepard для посилення протиповітряної оборони. Про це заявив керівник Ситуаційного центру з питань України при Міністерстві оборони, бригадний генерал Крістіан Фройдінґ в інтерв’ю Welt am Sonntag.
За словами Крістіана Фройдінґа, 34 установки вже поставили Україні, а ще 15 – буде надано найближчими тижнями. Крім того, Німеччина хоче поставити до кінця року до 30 установок Gepard у співпраці зі США.
Керівник Ситуаційного центру з питань України при Міністерстві оборони вважає, що протиповітряна оборона є головною слабкістю нинішнього контрнаступу української армії.
Нагадаємо, що Gepard – це зенітна самохідна установка, яка призначена для прикриття сухопутних військ і знищення повітряних цілей. На башті, яка може обертатися на 360 градусів, установлено дві 35-міліметрові гармати, кулемет 7,62 мм MG-3 та два радари: пошуковий і відстежувальний.
Свою першу артилерійську установку Gepard Україна отримала від Німеччини наприкінці липня 2022 року. Постачання в Україну цих систем досі вважалося проблематичним через брак снарядів.
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