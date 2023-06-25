Німеччина заявила, коли передасть Україні ще 45 установок Gepard

Gepard – це зенітна самохідна установка, яка призначена для прикриття сухопутних військ і знищення повітряних цілей

34 установки Gepard вже поставили Україні

Німеччина надасть Україні ще 45 самохідних зенітних комплексів типу Gepard для посилення протиповітряної оборони. Про це заявив керівник Ситуаційного центру з питань України при Міністерстві оборони, бригадний генерал Крістіан Фройдінґ в інтерв’ю Welt am Sonntag.

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За словами Крістіана Фройдінґа, 34 установки вже поставили Україні, а ще 15 – буде надано найближчими тижнями. Крім того, Німеччина хоче поставити до кінця року до 30 установок Gepard у співпраці зі США.

Керівник Ситуаційного центру з питань України при Міністерстві оборони вважає, що протиповітряна оборона є головною слабкістю нинішнього контрнаступу української армії.

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Нагадаємо, що Gepard – це зенітна самохідна установка, яка призначена для прикриття сухопутних військ і знищення повітряних цілей. На башті, яка може обертатися на 360 градусів, установлено дві 35-міліметрові гармати, кулемет 7,62 мм MG-3 та два радари: пошуковий і відстежувальний.

Свою першу артилерійську установку Gepard Україна отримала від Німеччини наприкінці липня 2022 року. Постачання в Україну цих систем досі вважалося проблематичним через брак снарядів.