Головна Світ Політика
search button user button menu button

Німеччина заявила, коли передасть Україні ще 45 установок Gepard

Наталія Порощук
glavcom.ua
Німеччина заявила, коли передасть Україні ще 45 установок Gepard
Gepard – це зенітна самохідна установка, яка призначена для прикриття сухопутних військ і знищення повітряних цілей
фото з відкритих джерел

34 установки Gepard вже поставили Україні

Німеччина надасть Україні ще 45 самохідних зенітних комплексів типу Gepard для посилення протиповітряної оборони. Про це заявив керівник Ситуаційного центру з питань України при Міністерстві оборони, бригадний генерал Крістіан Фройдінґ в інтерв’ю Welt am Sonntag.

За словами Крістіана Фройдінґа, 34 установки вже поставили Україні, а ще 15 – буде надано найближчими тижнями. Крім того, Німеччина хоче поставити до кінця року до 30 установок Gepard у співпраці зі США.

Керівник Ситуаційного центру з питань України при Міністерстві оборони вважає, що протиповітряна оборона є головною слабкістю нинішнього контрнаступу української армії. 

Нагадаємо, що Gepard – це зенітна самохідна установка, яка призначена для прикриття сухопутних військ і знищення повітряних цілей. На башті, яка може обертатися на 360 градусів, установлено дві 35-міліметрові гармати, кулемет 7,62 мм MG-3 та два радари: пошуковий і відстежувальний.

Свою першу артилерійську установку Gepard Україна отримала від Німеччини наприкінці липня 2022 року. Постачання в Україну цих систем досі вважалося проблематичним через брак снарядів. 

Читайте також: Шольц заявив про готовність Німеччини до тривалої війни в Україні
Теги: Німеччина Україна допомога ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Руслана популяризує донорство крові для ЗСУ
«Стань донором крові». У Львові Руслана виступила з благодійним концертом (фото)
20 червня, 20:07
«Уряд замовив 300 тисяч снарядів... Цього року ми обов'язково поставимо від 40 тисяч до 60 тисяч снарядів»
Німецький концерн хоче надати Україні снаряди для установок Gepard
16 червня, 11:49
Орбан заявив також, що поки він перебуває при владі, Угорщина не буде воювати з Росією
Орбан, у паніці перед контрнаступом ЗСУ, закликав до мирних переговорів
2 червня, 11:06
Для підготовки українських льотчиків для пілотування винищувачів F-16 знадобиться час
Винищувачі F-16 не змінять ситуацію в Україні цього літа – Резніков
5 червня, 12:15
Чиновники Пентагону заявили, що остання допомога включає боєприпаси для передових зенітно-ракетних систем (Nasams)
США поставлять Україні нову бронетехніку на $325 млн замість пошкодженої у контрнаступі
13 червня, 11:01
Росія вважає Україну такою, що «втратила статус прибережної держави»
Путін затвердив денонсацію договору з Україною про Азовське море та Керченську протоку
13 червня, 15:31

Політика

Пригожина ймовірно ліквідують у Білорусі – CNN
Пригожина ймовірно ліквідують у Білорусі – CNN
Німеччина заявила, коли передасть Україні ще 45 установок Gepard
Німеччина заявила, коли передасть Україні ще 45 установок Gepard
Підрив Каховської ГЕС. ПАРЄ визнала Росію винною у скоєнні злочину екоциду
Підрив Каховської ГЕС. ПАРЄ визнала Росію винною у скоєнні злочину екоциду
«Майже обнулив Путіна»: Банкова відреагувала на дивний відступ Пригожина
«Майже обнулив Путіна»: Банкова відреагувала на дивний відступ Пригожина
США відкладуть нові санкції проти ПВК «Вагнер»: названо причину
США відкладуть нові санкції проти ПВК «Вагнер»: названо причину
Білий дім провів нараду щодо ситуації в Росії
Білий дім провів нараду щодо ситуації в Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Тисячам українських біженців Чехія вказала на двері: причина
128K
Пєсков розповів, як Лукашенко вмовив Пригожина здатися
92K
Загроза підриву ЗАЕС. МОЗ звернулося до мешканців 50-кілометрової зони
73K
«Вагнерівці» залишають Ростов. Як їх проводжають росіяни
44K
Незавершений переворот в Росії. Перші підсумки
42K
«Заради особистих амбіцій». Кадиров розповів, чому Пригожин розпочав заколот у Росії

Новини

Атака на Дніпропетровщину та обстріл Сумщини: яка ситуація в регіонах
Сьогодні, 11:37
Заколот Пригожина виявив серйозні слабкі місця Кремля – ISW
Сьогодні, 07:13
Противник продовжує зазнавати великих втрат в живій силі – Генштаб
Сьогодні, 06:51
У Шебекіно загорілось підприємство, «вагнерівці» покинули штаб у Ростові: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Атака на Київ: МВС показало перші хвилини після влучання уламків в багатоповерхівку
Сьогодні, 06:05
Стане прохолодніше: синоптики дали прогноз погоди на 25 червня
Сьогодні, 04:53

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту