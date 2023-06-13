США поставлять Україні нову бронетехніку на $325 млн замість пошкодженої у контрнаступі

Представники Міноборони узгодять плани навчання українських пілотів на винищувачах F-16

Сполучені Штати нададуть Україні додаткову військову допомогу на суму до $325 млн. Пакет буде включати бронемашини Stryker і Bradley, які можуть замінити пошкоджені в ході контрнаступу. Про це повідомляє «Голос Америки».

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Чиновники Пентагону заявили, що остання допомога включає боєприпаси для передових зенітно-ракетних систем (Nasams), а також додаткові ракети для українських високомобільних артилерійських ракетних систем (Himars).

Оголошення про допомогу прозвучало на тлі повідомлень про те, що за останні дні Україна втратила понад дюжину бойових машин піхоти Bradley, що наголошує на військових витратах на поточний контрнаступ.

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«Ці топові системи, хоч би якими хорошими вони були, вразливі і потребують заміни, і це нагадування про те, що це забезпечення безпеки не є одноразовим. Це має продовжуватися в довгостроковій перспективі», – сказав Бредлі Боуман, старший директор Центру військової та політичної сили вашингтонського Фонду захисту демократій.

Цього тижня міністр оборони Ллойд Остін їде до Брюсселю на зустріч міністрів оборони країн НАТО, де підтримка України стане головним пріоритетом. За словами офіційних осіб, під час свого перебування у Брюсселі Остін проведе ще одну зустріч Контактної групи з оборони України, щоб обговорити, як західні союзники можуть краще підтримати українську армію зараз, коли її контрнаступ розпочався.

Представники Міноборони також узгодять плани навчання українських пілотів на винищувачах F-16, додали чиновники.

Як повідомлялося, США виділяють Україні $437 тис. на реалізацію програми Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), спрямованої на підтримку реформ, відновлення та реконструкції України.