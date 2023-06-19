Шольц заявив про готовність Німеччини до тривалої війни в Україні

ФРН готова до того, що війна в Україні може тривати ще деякий час

Канцлер заявив, що його країна готова підтримувати нашу державу і надалі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після переговорів з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що готовий до тривалої війни в Україні. Про це пише видання DW.

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Як зазначається, ФРН готова до того, що війна в Україні може тривати ще деякий час. Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг застеріг від «замороження конфлікту» в обмін на припинення війни.

«Ми готуємося до цього і, виходячи з цього, коригуємо нашу політику», – заявив Олаф Шольц.

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Також канцлер додав, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно.

Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що Берлін «уже давно» обговорює із найважливішими союзниками гарантії безпеки для України.

Раніше стало відомо, що концерн Rheinmetall планує укласти з урядом Німеччини контракт на мільярди євро протягом найближчих тижнів і поставити перші 35-мм снаряди для зенітних установок Gepard в Україну в липні.

Rheinmetall запустила виробничу лінію після того, як Швейцарія відмовилася дозволити експорт 35 мм боєприпасів для Gepard в Україну.

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До слова, Німеччина «негайно» надасть Україні ще 64 керовані ракети для систем Patriot. Їх мають доставити «без зволікань». Зазначимо, що Україна зараз має дві системи ППО Patriot. Одна від США, друга від Німеччини спільно з Нідерландами.