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Путін затвердив денонсацію договору з Україною про Азовське море та Керченську протоку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Путін затвердив денонсацію договору з Україною про Азовське море та Керченську протоку
Росія вважає Україну такою, що «втратила статус прибережної держави»
фото з відкритих джерел

Агресор вигадав, що після фейкового референдуму берега Азовського моря і Керченської протоки нібито стали належати тільки Росії

Сьогодні, 13 червня, російський диктатор Володимир Путін підписав прийнятий напередодні закон про денонсацію Росією договору з Україною про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченській протоці. Документ опублікований на офіційному порталі правової інформації.

Закон набирає чинності з дня публікації.

У супровідних матеріалах пояснюється, що Росія вважає Україну такою, що «втратила статус прибережної держави» щодо акваторій у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Агресор вигадав, що після фейкового референдуму і спроби анексії територій цих областей берега Азовського моря і Керченської протоки нібито стали належати тільки Росії.

Путін затвердив денонсацію договору з Україною про Азовське море та Керченську протоку фото 1

Про що була угода?

Нагадаємо, договір з Україною про співпрацю у використанні Азовського моря та Керченської протоки було підписано 24 грудня 2003 року. У ньому наголошується, що всі питання, що стосуються Азовського моря та Керченської протоки, повинні вирішуватись лише мирними засобами спільно або за згодою Росії та України, а також наголошено на необхідності  збереження Азово-Керченської акваторії як цілісного господарського та природного комплексу, що використовується на користь Росії та України.

Сторони 20 років тому також домовилися про те, що Азовське море та Керченська протока історично є внутрішніми водами РФ та України. Азовське море розмежовується лінією держкордону, а питання, що належать до акваторії Керченської протоки, мають бути врегульовані за згодою між сторонами, йдеться у договорі.

Документ також передбачає, що торгові судна та військові кораблі, а також інші державні судна під прапором РФ або України, що експлуатуються з некомерційною метою, користуються в Азовському морі та Керченській протоці свободою судноплавства, а торгові судна під прапорами третіх країн можуть заходити до Азовського моря та проходити через Керченську протоку, якщо прямують до російського чи українського порту або повертаються з нього.

При цьому військові кораблі та інші державні судна третіх країн, що експлуатуються з некомерційною метою, можуть заходити в Азовське море і проходити через Керченську протоку, якщо прямують з візитом або діловим заходом до порту однієї із сторін на її запрошення або за дозволом, який має узгодити інша сторона договору. 

Теги: росія Азовське море Україна

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