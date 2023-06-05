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Винищувачі F-16 не змінять ситуацію в Україні цього літа – Резніков

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Винищувачі F-16 не змінять ситуацію в Україні цього літа – Резніков
Для підготовки українських льотчиків для пілотування винищувачів F-16 знадобиться час
фото ілюстративне

Україна буде готова розмістити в себе F-16 восени чи взимку

Під час очікуваного контрнаступу цього літа Україна не використовуватиме винищувачі F-16, але задіє всі наземні озброєння. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю NHK.

Міністр зазначив, що F-16 не змінять ситуацію цього літа.

Хоча деякі країни Заходу займаються підготовкою чи запропонували підготувати українських льотчиків для пілотування цих винищувачів, проте для їх підготовки знадобиться час. Також Україна має домовитися з партнерами про забезпечення інженерів і технічного персоналу, які зможуть займатися техобслуговуванням та ремонтом цих літаків.

За словами Резнікова, Україна буде готова розмістити F-16 восени чи взимку.

Раніше Пентагон спрогнозував, коли українці почнуть навчання на винищувачах F-16.

А Польща затвердила графік тренувань українських пілотів на F-16.

До слова, триває 467-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія ціною великих втрат продовжує вести загарбницьку війну. Минулої доби вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні безпілотники Shahed. Силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищені чотири з шести крилатих ракет Х-101/Х-555 та шість із восьми ударних БпЛА Shahed.

Теги: винищувач війна Україна Олексій Резніков

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