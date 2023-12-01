Які соціальні виплати можуть отримати українські біженці в Німеччині

Працездатні біженці отримують виплати «громадянської допомоги» у центрі зайнятості

У Німеччині триває обговорення питання виплат для українських біженців. Скоротити суми допомоги закликають окремі політики.

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У соцмережах Німеччини циркулює тема виплат українським біженцям «громадянських грошей» Bürgergeld – базової допомоги малозабезпеченим німцям. Українці, чиїх доходів та заощаджень недостатньо для покриття вартості життя, мають можливість отримати соціальну підтримку, повідомляє suedkurier.de.

Працездатні біженці отримують виплати «громадянської допомоги» у центрі зайнятості. Якщо українці можуть працювати лише обмежено або отримують пенсію за віком, відповідальним за соціальну допомогу є відділ соціального забезпечення. Для отримання допомоги необхідно мати дозвіл на проживання або довідку від імміграційної служби.

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Скільки грошей отримують українські біженці в Німеччині

Bürgergeld – це забезпечення гуманного прожиткового мінімуму, щоб люди могли дозволити собі достатньо їжі, одягу, засобів особистої гігієни та предметів побуту. Це також має дати можливість брати участь у соціальному та культурному житті.

Для самотніх людей стандартна потреба становить 502 євро на місяць.

Якщо це мати чи батько-одинак з дитиною віком від 6 до 13 років, то виплати – 502 євро на місяць на дорослого та 348 євро на дитину, тобто загалом 850 євро.

Матір із дитиною від 14 до 17 років отримує 502 євро на місяць на себе та 420 євро на дитину. Загалом це 922 євро.

Дорослі партнери отримують по 451 євро на місяць, тобто 902 євро на всю родину.

Як приклад: подружжя з семирічною та 16-річною дитиною має загальну стандартну потребу 1670 євро на місяць.

Окрім стандартних виплат, діти та молоді люди також отримують «негайну дитячу доплату» у розмірі 20 євро на місяць.

У перший рік, коли українські біженці отримують Bürgergeld, витрати на квартиру покриваються повністю. Це дає їм можливість зосередитися на пошуку роботи або подальшому навчанні. Але після року центр зайнятості покриватиме витрати лише на «відповідну суму», яка визначається індивідуально. Муніципалітети, в яких проживають біженці, також визначають розмір відповідних витрат на опалення.

Нагадаємо, Німеччина продовжила тимчасовий захист біженців із України. Дозволи на проживання автоматично діятимуть до 4 березня 2025 року.

До слова, кількість безробітних у Німеччині в листопаді збільшилася на 22 тисяч. Безробіття в країні підвищилося до максимальних показників з травня 2021 року: 5,9% порівняно з 5,8% у жовтні.