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Німеччина передала новий пакет допомоги Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Німеччина передала новий пакет допомоги Україні
Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку
фото з відкритих джерел

Серед іншого  у новий пакет допомоги увійшло 10 танків Leopard 1A5 та 1,4 млн патронів до вогнепальної зброї

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли ще 10 танків Leopard 1A5.
Про це повідомляє пресслужба міноборони Німеччини.

До пакету увійшли зокрема:

  • 10 танків Leopard 1A5
  • 14 автомобілів Bandvagn 206
  • 5 гусеничних носіїв Warthog Ambulance
  • 1 танк Winsent 1 для розмінування
  • 10 БПЛА VECTOR
  • 14 наземних оглядових радарів GO12
  • три машини охорони кордону
  • чотири 8x8 HX81 тягачі та 4 напівпричепи
  • 16 вантажівок Zetros
  • 13 вантажівок MAN TGS
  • 1,4 млн патронів до вогнепальної зброї.

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін передав кілька видів артилерії, танки Leopard більш старої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєнь.

Раніше повідомлялося, що Німеччина передасть Україні додаткові системи Iris-T. Також відомо, що Берлін подвоїть військову допомогу Україні на 2024 рік до 8 мільярдів євро.

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Теги: Німеччина путін боєприпаси Берлін танки системи ППО

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