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Крим потерпає від ураганного вітру та злив: фото і відео руйнувань

Надія Карбунар
glavcom.ua
Крим потерпає від ураганного вітру та злив: фото і відео руйнувань
Декілька мікрорайонів Керчі і більша частина міста Саки знеструмлені через негоду
фото з відкритих джерел

У населених пунктах Великої Ялти є перебої з електроенергією

У неділю, 19 листопада, в різних районах на півдні тимчасово окупованого Криму фіксують наслідки ураганного вітру та шторму. Фото та відео розгулу стихії публікують місцеві Telegram-канали.

Унаслідок рясних дощів розлилися річки у Ялті, затопивши підвали будинків. Крім того, є підтоплення квартир у будинках, де вітер пошкодив дахи.

Крим потерпає від ураганного вітру та злив: фото і відео руйнувань фото 1

У Гурзуфі автомобіль опинився у полоні селевого потоку.

Крим потерпає від ураганного вітру та злив: фото і відео руйнувань фото 2

Крім того, у населених пунктах Великої Ялти є перебої з електроенергією.

Ураганний вітер у Феодосії повалив декілька дерев. Одне з них упало на магазин, ще одне – на кафе. Інциденти сталися вночі, тож ніхто з людей не постраждав.

Крим потерпає від ураганного вітру та злив: фото і відео руйнувань фото 3

У Керчі вітер повалив близько 20 дерев, не обійшлося без постраждалих – травми отримала дитина. Величезна тополя впала на багатоповерхівку, розбила в квартирах вікна і пошкодила вивіски магазинів. Окрім того, інше дерево упало на газову трубу і потягнуло дроти, від яких завалилися два нещодавно встановлені опори лінії електропередач.

Ураганним вітром вивернуло покрівлю на одній з багатоповерхівок у місті, а також пошкоджено об’єкти «благоустрою» на Адміралтейському проїзді – вітер повалив чотири ліхтарі.

Через розмиту морем дорогу приблизно 40 будинків у мікрорайоні Нижня Героївка відрізало від міста, а дорога від міського пляжу у бік приватного сектору затоплена.

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Декілька мікрорайонів Керчі і більша частина міста Саки знеструмлені через негоду. Точних термінів відновлення електропостачання російська окупаційна влада не називає через великі масштаби обривів проводів та підтоплень підстанцій.

У Євпаторії, окрім підтоплень, повалено дерева, дорожні знаки та також виникли проблеми з електрикою.

У Чорноморському районі окупованого Криму через негоду відсутнє світло та водопостачання.

У Новому Світі шторм розніс деякі об'єкти на пляжі.

У Генічеському районі закрито дорогу Арабатською стрілкою через підтоплення.

У Севастополі після по-російськи спроектованої реконструкції Камишового шосе уся вода з дороги після зливи тепер стікає до житлових будинків.

Нагадаємо, в Одесі вперше за сезон випав сніг. У місті вирує шквальний вітер.

Зазначимо, що на Львівщину теж поступово приходить зима. Учора вночі дороги області замело снігом, зокрема на Східницькому перевалі. 

До слова, у ніч на 17 листопада у Волинській області випав перший сніг. 

А 16 жовтня сніг випав на горі Піп Іван Чорногірський у Карапатах.

Теги: дороги пляжі автомобіль Telegram водопостачання магазин шторм вітер влада відео дитина

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