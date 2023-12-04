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Атака ворожих безпілотників, масштабна пожежа в Москві: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Атака ворожих безпілотників, масштабна пожежа в Москві: головне за ніч
На Хмельниччині працювали сили ППО
фото ілюстративне

Уночі ворог атакував Україну ударними БпЛА

У ніч на 4 грудня Росія вкотре атакувала Україну безпілотниками. У Хмельницькій області пролунали вибухи. На заводі в Москві спалахнула пожежа. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 4 грудня, щоб ви були в курсі подій.

Атака безпілотників

Російські окупанти ввечері 3 грудня запустили ударні дрони типу «Шахед». У низці областей було оголошено повітряну тривогу. Відбій загрози для всіх областей оголосили лише о 4:52.

Повітряні сили повідомляли, що станом на 23:18 було зафіксовано три групи дронів:

  • 1 група на півдні Вінниччини – курсом на захід.
  • 2 групи на півночі Миколаївщини рухаються на північ.

О 23:39 зафіксовано БпЛА ворога на межі Черкаської, Вінницької та Київської областей.

Ворожі дрони вночі також рухалися у напрямку Старокостянтинова, Дніпра, Умані.

О 2:22 тривогу почали оголошувати у західних областях. Повідомлялося про рух дронів у напрямку Львова.

Вибухи на Хмельниччині

У ніч на 4 грудня на Хмельниччині було чутно звуки вибухів, в області працювали сили ППО. Про це повідомив перший заступник керівника ОВА Сергій Тюрін.

В області тривала повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу ударних безпілотників.

«Станом на цей час повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає», – поінформував Тюрін близько 5-ї години ранку.

Потужна пожежа в Москві

Увечері 3 грудня спалахнула потужна пожежа в Москві. Палали цехи заводу з виробництва спеціалізованих автомобілів.

Як пишуть російські пабліки, підприємство, на якому спалахнула пожежа, входить до топ-10 серед виробників спеціальних автомобілів у Європі.

Оперативні служби працювали на місці, а площа пожежі становила 500 кв м.

Снайдер назвав досягнення ЗСУ, на яке мало хто звернув увагу

Влітку ЗСУ вдалося досягнути важливого прориву, але на Заході мало хто звернув увагу на це через поширену тезу про те, що український контрнаступ не мав значного прориву. Про це сказав американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер.

Йдеться про найбільший здобуток ЗСУ останнього півріччя – морську перемогу в Чорному морі.

«Дещо суттєве сталося влітку, а саме те, що українці майже всіх здивували тим, що відкинули Чорноморський флот Росії і відкрили коридор для розблокування торгівлі», – зауважує Снайдер.

За його словами, деякі західні медіа висвітлювали це досягнення ЗСУ, але загалом люди у країнах Європи чекали якихось інших значущих здобутків.

«Загалом це пройшло повз, хоча насправді це щось значуще, а саме – морська перемога», – каже історик.

США вдарили по бойовиках в Іраку

Військовий чиновник США підтвердив удар самооборони, спрямований на місце розміщення безпілотників поблизу Кіркука. Внаслідок авіаудару в Іраку загинули п’ять бойовиків, які саме готувалися запустити вибухові снаряди по американських силах в країні. 

Ісламський рух опору в Іраку пообіцяв відповісти американцям. Повідомляється, що угруповання взяло відповідальність на себе за кілька нападів на війська США протягом тижня.

Іракські збройні угруповання заявили про понад 70 таких нападів на війська США з 17 жовтня через підтримку Вашингтоном Ізраїлю в його бомбардуванні Гази. 

У листопаді США завдали дві серії ударів в Іраку. Під час цих ударів було вбито щонайменше 10 бойовиків, які були ідентифіковані як члени Хезболли та Сил народної мобілізації Іраку.

Теги: контрнаступ тривога перемога українці окупанти росія пожежа

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