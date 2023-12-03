Леонтій Сандуляк був одним із засновників Народного руху України

3 грудня на 87 році життя помер співавтор Акта проголошення незалежності України, перший надзвичайний повноважний посол України в Румунії Леонтій Сандуляк. Про це повідомила Чернівецька обласна рада.

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Леонтій Сандуляк – український громадсько-політичний діяч, науковець, дипломат.

Як повідомляє Чернівецька обласна рада, Сандуляк був першим у багатьох сферах. Зокрема, став першим доктором медичних наук і професором із села Козиряни Кельменецького району Чернівецької області, де він народився.

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Він став першим демократично обраним народним депутатом СРСР останнього скликання від міста Чернівці та Глибоцького району, першим головою Чернівецької краєвої організації Народного руху України й одним із засновників Народного руху.

Крім того він був головою та почесним головою Зеленого руху Буковини та одним із засновників асоціації «Зелений світ». У 1992 був обраний надзвичайним повноважним послом України в Румунії.

Леонтій Сандуляк та Левко Лук'яненко фото: Ринок Бориспіль

Саме Леонтій Сандуляк разом з Левком Лук'яненком написав «Акт проголошення Незалежності України».

Він також відзначився в українській науці. Був вченим у галузі гістології, ендокринології, екології та валеології, доктор медичних наук, професор.

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Крім того, Сандуляк є автором 150 наукових праць, зокрема п'яти монографій та підручника екології людини. Працював в Інституті післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.

Нагадаємо, на 58-му році життя помер колишній голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський.