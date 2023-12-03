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Помер співавтор Акта проголошення незалежності України

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Помер співавтор Акта проголошення незалежності України
Громадський, політичний діяч, науковець, дипломат Леонтій Сандуляк
фото: скріншот/youtube DW

Леонтій Сандуляк був одним із засновників Народного руху України

3 грудня на 87 році життя помер співавтор Акта проголошення незалежності України, перший надзвичайний повноважний посол України в Румунії Леонтій Сандуляк. Про це повідомила Чернівецька обласна рада.

Леонтій Сандуляк – український громадсько-політичний діяч, науковець, дипломат. 

Як повідомляє Чернівецька обласна рада, Сандуляк був першим у багатьох сферах. Зокрема, став першим доктором медичних наук і професором із села Козиряни Кельменецького району Чернівецької області, де він народився.

Він став першим демократично обраним народним депутатом СРСР останнього скликання від міста Чернівці та Глибоцького району, першим головою Чернівецької краєвої організації Народного руху України й одним із засновників Народного руху.

Крім того він був головою та почесним головою Зеленого руху Буковини та одним із засновників асоціації «Зелений світ». У 1992 був обраний надзвичайним повноважним послом України в Румунії.

Леонтій Сандуляк та Левко Лук'яненко
Леонтій Сандуляк та Левко Лук'яненко
фото: Ринок Бориспіль

Саме Леонтій Сандуляк разом з Левком Лук'яненком написав «Акт проголошення Незалежності України». 

Він також відзначився в українській науці. Був вченим у галузі гістології, ендокринології, екології та валеології, доктор медичних наук, професор.

Крім того, Сандуляк є автором 150 наукових праць, зокрема п'яти монографій та підручника екології людини. Працював в Інституті післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.

Нагадаємо, на 58-му році життя помер колишній голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський. 

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Теги: українці смерть посол

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