Шольц розчарував німців новим податком

Олаф Шольц порушив одну із своїх передвиборчих обіцянок щодо податків для ресторанів

У ФРН з нового року з власників барів та ресторанів знову стягуватимуть податок у розмірі 19%. Про це пише німецьке видання Bild.

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З 1 січня 2024 року з власників барів та ресторанів у Німеччині знову братимуть податок у розмірі 19%, для відвідувачів закладів це означає надбавку до ціни страв у середньому 11%, зазначає видання.

Одна з причин відмови від нинішньої 7% ставки – дірка у федеральному бюджеті 60 млрд євро, яка змушує уряд шукати нові джерела коштів. Це означає надбавку до ціни для голодних гостей ресторану: наприклад, шніцель, який раніше коштував 20,60 євро, подорожчає до 22,91 євро.

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Німецьким рестораторам підвищення ПДВ в країні зовсім не подобається. Вони побоюються втратити багатьох клієнтів через стрибок цін. Крім того, через брак кваліфікованих робітників і через високі соціальні пільги, які отримують у Німеччині непрацевлаштовані, власникам точок громадського харчування останнім часом насилу вдається знаходити персонал. Після підвищення ПДВ під загрозою, за даними асоціації DEHOGA, може опинитись понад мільйон робочих місць.

Під час федеральної виборчої кампанії 2021 року тодішній кандидат у канцлери Олаф Шольц заявив: ПДВ на їжу в ресторанах і барах залишається зниженим на рівні семи відсотків назавжди

«Канцлер не стримує своєї обіцянки і підводить цілу галузь!», – написав на своїй сторінці в соцмережі Х (колишній Twitter) ексміністр охорони здоров'я ФРН, депутат бундестагу Йєнс Шпан.

До слова, бюджетний комітет Німеччини призупинив обговорення проекту бюджету на 2024 рік. Про це пише інформаційна агенція Reuters із посиланням на власні джерела. На цей проект було закладено кошти, призначені для фінансової підтримки України. Причиною призупинення обговорення проекту бюджету стало рішення Конституційного суду Німеччини, яке позбавило уряд ФРН €60 млрд.

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За словами джерела агентства, нині правляча коаліція Німеччини всіма силами намагається «залатати дірку» в бюджеті, яка виникла через рішення Конституційного суду ФРН. Втрата інвестиційних коштів створює загрозу уповільнення економічного зростання країни. Політики припускають, що уряду країни доведеться скоротити витрати. Один із пунктів державного бюджету, який так і не вдалося затвердити, стосується подвоєння фінансової допомоги Україні до €8 млрд 2024 року.