ЗСУ попереджають, що Росія готує нову тактику ракетних ударів по Україні

Окупанти б'ють по півдню України з ракетоносіїв у Чорному морі

Українські сили вжили заходів для захисту портової інфраструктури

Сили оборони України вжили заходів для захисту портової інфраструктури та забезпечення максимальної роботи ППО. Про це 29 липня в ефірі телемарафону повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

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«Сподіваємось, що вжиті заходи будуть досить ефективними, але спостерігаючи за тим, що ворог взяв певну паузу, можна зробити висновок, що він готується до наступних атак за можливо новою тактикою», – сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що ворожі корабельні угруповання у зв'язку зі штормом скорочено фактично удвічі: «Наразі в Чорному морі шість одиниць, в Азовському одна. Збирають надводну обстановку. Ракетоносії в пунктах базування, на бойовому чергуванні вони не спостерігаються. Також продовжується курсування великих десантних кораблів вздовж поромної переправи».

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Також Гуменюк прокоментувала погрози російських військових цивільним суднам: «На цивільні екіпажі здійснюється психологічний тиск, тому що велика присутність кораблів у Чорному морі звісно їх бентежить. Знаючи про те, що росіяни здатні вдаватись до будь-яких безпрецедентних дій, судновласники намагаються обходити ті райони, де можливі ось такі зіткнення, навіть на інформаційному рівні. Фактично над Чорним морем проголошено, що відкритістю українських портів керує наразі Росія».

Як повідомлялося, за дев’ять днів в результаті російських атак на Україну пошкоджено та частково знищено 26 об’єктів портової інфраструктури та п’ять цивільних суден.

Нагадаємо, 17 липня Росія відмовилася від «зернової угоди». РФ офіційно повідомила Туреччину та Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти продовження «зернової угоди» і відкликала гарантії безпеки для зернового коридору.

Директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільям Бернс заявив, що РФ може готувати операцію під фальшивим прапором, атакуючи судна в Чорному морі. Звинуватити у цьому Москва може Україну.