Тривога в Києві та низці областей тривала менше години

РФ піднімала в повітря стратегічний бомбардувальник Ту-22м3

У Києві та області повітряна тривога тривала з 7:20 до 8:10. Також небезпека спостерігалася в низці центральних, східних, південних і північних областей. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку для Києва.

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За даними військових, вилетів стратегічний бомбардувальник Ту-22м3 з аеродрому Моздок.

«Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги в областях, де оголошена тривога!», – ішлося в повідомленні.

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О 8:11 в Україні скасовано повітряну тривогу.

Мапа тривог станом на 7:23 мала такий вигляд:

Нагадаємо, повітряна тривога вночі 2 липня в Києві та області тривала з 2:25 до 3:21. Також небезпека спостерігалася в низці центральних, східних, південних і північних регіонів.

Як повідомлялося, у ніч на 2 липня росіяни атакували Київ безпілотниками, попередньо, типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо столиці.

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Крім того, цієї ночі на Миколаївщині та в Запорізькій області пролунали вибухи. У регіонах працювали сили протиповітряної оборони.