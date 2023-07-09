Саміт НАТО пройде за 150 км від РФ: країни Альянсу перетворили Вільнюс на фортецю

Шістнадцять союзників по Альянсу направили загалом близько тисячі військових для охорони саміту

Саміт НАТО: країни Альянсу перетворили Вільнюс на фортецю

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У ході підготовки до саміту НАТО країни-учасниці Альянсу направили до Вільнюса близько тисячі військових з інших держав. У Литву також поставили передові системи ППО. Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що НАТО перетворило Вільнюс на фортецю напередодні саміту НАТО.

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Шістнадцять союзників по Альянсу направили загалом близько тисячі військових для охорони саміту 11-12 липня, який відбудеться за 151 км від самої Росії та у 20 км – від Білорусі.

Велика кількість країн також надають передові системи ППО, яких бракує країнам Балтії.

Зокрема, Німеччина розгорнула 12 пускових установок Patriot, які використовуються для перехоплення балістичних і крилатих ракет або бойових літаків.

Іспанія привезла систему ППО Nasams, Франція надсилає самохідні гаубиці Caesar, Франція, Фінляндія та Данія базують військові літаки в Литві, а Британія та Франція надають засоби боротьби з безпілотниками.

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Польща та Німеччина направили до Вільнюсу вертолітні сили спецоперації. Інші країни надсилають обладнання для боротьби з будь-якими потенційними хімічними, біологічними, радіологічними та ядерними атаками.

Зазначається, що у Вільнюському аеропорту помітили вісім німецьких Patriot, спрямованих у бік російського Калінінграда. Ще двоє вказали на Білорусь. Усі пускові установки запрацювали з ранку 7 липня.

Окрім того, Литва втричі збільшила кількість прикордонників на кордонах Білорусі та Росії, до них приєднались офіцери з Латвії та Польщі. Обидві країни також направили поліцію для патрулювання Вільнюса.

Начальник прикордонної служби Рустамас Любаєвас зазначив, що країна готується до різних провокацій, додавши, що побоюється хвиль мігрантів, порушень кордону чи появи військової техніки без пояснення причин.

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