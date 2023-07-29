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Юрій Гудименко Український політичний діяч, лідер Руху «Демократична Сокира»

Коли Росія почала готувати напад на Україну

glavcom.ua
Російська армія вчинила найбільший злочин з часів Другої світової війни
фото з відкритих джерел

Ще у 1991 році і десятиліттями поспіль Кремль шукав співучасників, засоби і знаряддя злочину

У мене немає юридичної освіти, а є історична, тому у мене специфічний погляд на коріння цієї війни, і юристам він не подобається.

Я вважаю, що ця війна, як злочин, почала готуватися злочинцем – Росією – 24 серпня 1991 року о 17:56, тобто приблизно за хвилину після прийняття Акту проголошення незалежності України. Ще тоді Росія почала, якщо говорити юридичною мовою, готування до злочину – до знищення нашої незалежності. Метою злочину було повернення України під владу Москви.

Ще у 1991 році і десятиліттями поспіль Кремль шукав співучасників, засоби і знаряддя злочину. Спочатку вони хотіли вкрасти нашу незалежність політично – і фінансували проросійські партії, політиків, телеканали, корумпували нашу верхівку, привʼязували газовими угодами, погрожували – як на Тузлі. Потім вирішили, що політичними шляхами щось не виходить, і перейшли до відкритої агресії і – в результаті – повномасштабного вторгнення.

Фактично, якщо шукати аналогії, то це схоже на поведінку сусіда, який вирішив віджати вашу квартиру, і спочатку намагався корумпувати суди, щоб переписати квартиру на себе, потім почав гадити на килимок і підпалювати газети під дверима, і потім вже не витримав і вломився у хату, розмахуючи газовим ТТ, з яким в руках і отримав пизди прямо на порозі.

Але це все ще той самий злочин. У якого був задум, пошук інструментів і планування. І посібники. Багато посібників.

Тож коли сьогодні прокурори скеровують до суду обвинувальний акт стосовно Анатолія Шарія, або на шконку відправляється черговий Пономарьов чи Богуслаєв, я кожного разу згадую, скільки їх ще на волі – тих, хто більше 30 років допомагав Кремлю скоювати злочин. Імʼя їм – легіон, а має бути – лагерний загін.

І буде. Бо так має бути.

Вони допомагали красти нашу незалежність.

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Теги: росія війна незалежність Україна

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