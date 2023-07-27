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Росія вночі атакувала Одещину: ЗСУ повідомили про влучання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія вночі атакувала Одещину: ЗСУ повідомили про влучання
фото ілюстративне

Ракети «Калібр» було випущено з підводного човна в акваторії Чорного моря

У ніч проти 27 липня російські загарбники атакували портову інфраструктуру Одещини. Про це повідомляє Оперативне командуванні «Південь».

Як зазначається ракети «Калібр» було випущено з підводного човна в акваторії Чорного моря на критично малій висоті, що ускладнило виявлення. «Влучанням в одну з адмінбудівель порту вбито цивільного співробітника. Пошкоджено виробниче обладнання одного з вантажних терміналів», – йдеться в повідомленні.

Після відбою тривоги в ОК «Південь» попереджали, що у складних погодних умовах, на фоні грози і шторму, ворог може повторно вдатися до атак, в тому числі з моря.

«Виведений на бойове чергування підводний ракетоносій залишається в готовності застосувати «Калібри». Водночас, не виключена активність ударних БпЛА», – йдеться у повідомленні.

Триває 519-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару іранськими БпЛА типу Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

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Теги: Одеса ракета Порту ворог

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