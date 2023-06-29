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Порошенко везе на Донбас велику партію техніки (фото)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко везе на Донбас велику партію техніки (фото)
Загалом Фонд Порошенка з волонтерами знайшов і законтрактував чотири десятка таких «малюків» з мультиліфтами
фото: Європейська солідарність

«Ця війна – це перш за все війна логістики. І залізо, артилерійські траки, тягачі – це те, що в тому числі забезпечує перемогу»

Ця війна – це перш за все битва за логістику, каже Петро Порошенко. Він разом з волонтерами ГО «Справа Громад» системно постачає у ЗСУ вкрай необхідні вантажні автомобілі, кількість яких вже обчислюється сотнями.

Чергова партія техніки знову готова вирушати на східний фронт, її Порошенко передасть морпіхам та бійцям бригад ДШВ. Тут кілька британських DAFів, лазне-пральні комплекси, а також супертягач Foden, який допоможе доправити на передову відремонтований броньовик SHIELD, який був уражений під час ворожого обстрілу 120-мм міною. Завдяки міцній бронекапсулі бійці вціліли, а от броньовичок довелося «латати», нагадує Порошенко. Тепер він повернеться у рідну 79-бригаду, яка воює в районі Мар’їнки.

«7 тисяч українців взяли участь у зборі коштів на SHIELD, і ми разом поставили ці абсолютно фантастичні, чудові броньовані машини українським десантникам. Вони мають унікальну бронекапсулу. І після попадання міни, після підриву поряд снаряду РСЗВ, Граду українські десантники залишилися живими. Ми забрали 4 броньовика від десантників на ремонт, і перший SHIELD ми повертаємо назад на фронт, відремонтований, відновлений, боєздатний – для того, щоб більше бити русню», – говорить Порошенко.

Також у війська передадуть і тягач Foden – це вже друга така автівка, здатна за лічені хвилини розвантажити контернер з боєприпасами або завантажити підбиту бронетехніку для термінової евакуації. Загалом Фонд Порошенка з волонтерами знайшов і законтрактував чотири десятка таких «малюків» з мультиліфтами.

«Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО, мій великий друг і великий друг України, сказав, що ця війна – це перш за все війна логістики. І залізо, артилерійські траки, тягачі – це те, що в тому числі забезпечує перемогу», – говорить п’ятий президент.

5 фото
На весь екран

Як відомо, 11 серпня Петро Порошенко передав десантникам 79-ї бригади 11 італійських бронемашин SHIELD, куплених спільно з волонтерами ГО «Справа Громад». Загальна вартість 11 машин перевищила 3 млн євро. Як розповів Петро Порошенко, знадобилося три з половиною місяці, щоб після низки переговорів та отримання експортних ліцензій бронемашини прибули у ЗСУ. Вперше в історії бойові бронемашини були продані благодійному фонду та волонтерам з України. Контракт вдалося реалізувати максимально швидко за підтримки уряду Італії. 

Також Фонд Порошенка та ГО «Справа Громад» законтрактували у Великій Британії більше 300 вантажівок Leyland DAF. Leyland DAF 45.150 — це повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках. Частина автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів.

На шасі цих вантажівок роблять спеціальні кунги для комплексів БПЛА Poseidon, мобільні майстерні, які дуже потрібні на передовій для ремонту військової техніки. Частину вантажівок переобладнали під потреби протиповітряної оборони – на них встановлюють зенітні установки, які знищують ворожі «шахеди».

Для потреб артилерії також були придбані два танкові супертягачі Oshkosh. Основне призначення тягача – транспортування танків, розгортання та евакуація бронетранспортерів, самохідної артилерії, броньованих бульдозерів та інших важких транспортних засобів і обладнання всіх типів. Корисне навантаження становить 60 тон.

Під час поїздки до Великої Британії Порошенко також повідомив про закупівлю ще однієї партії потужних тягачів Foden. Британські партнери вже подали відповідні документи на отримання експортної ліцензії, щоб прискорити процедури.

Петро Порошенко розповів – також придивляються до потужних восьмиколісних DAFів з кранами-маніпуляторами, які мають схожі з Fodenом характеристики: «Є такий чотирьохмостовий DAF, який має такий самий двигун, таку саму коробку, таку саму потужність крану, так само півтори хвилини для розвантаження контейнера з боєприпасами, з пересувною майстернею, шиномонтажем – з чим завгодно. Ми зараз аналізуємо, робимо технічний огляд, випробування. І якщо все буде успішно, це теж об’єкт нашого наступного контракту у Великій Британії». 

Теги: Петро Порошенко машини пальне допомога ЗСУ

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