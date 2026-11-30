Президент США Дональд Трамп схвально відреагував на поразку прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса під час парламентського голосування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Раніше політики мали гострі розбіжності щодо фінансування оборонних витрат у межах НАТО та конфлікту навколо Ірану.

Спілкуючись із представниками преси, американський лідер назвав невдачу очільника іспанського уряду чудовою новиною. За словами Трампа, Санчес вкрай погано справлявся зі своїми обов'язками та цілком заслужив на цей програш.

Як відомо, на дострокових парламентських виборах в Іспанії, що відбулися у неділю, 29 листопада, перше місце посіла опозиційна консервативна Народна партія на чолі з Альберто Нуньєсом Фейхоо.

Після підрахунку понад 85% голосів уряд Іспанії оголосив, що ця правоцентристська політична сила отримує 134 місця з 350 у нижній палаті парламенту – Конгресі депутатів. Вона випереджає Іспанську соціалістичну робітничу партію чинного прем'єр-міністра Педро Санчеса та ультраправу партію Vox.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом розкритикував Іспанію за низький рівень військових витрат, заявивши, що країну «можливо, варто вигнати з НАТО».

«В Іспанії надто низькі оборонні витрати. Відверто кажучи, можливо, її треба викинути з Альянсу», – сказав Трамп.