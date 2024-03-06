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Bloomberg: Росія збільшила доходи від продажу нафти й газу попри санкції

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Bloomberg: Росія збільшила доходи від продажу нафти й газу попри санкції
Доходи Росії в лютому зросли на понад 80% порівняно з минулим роком
фото з відкритих джерел

Нафтовий і газовий сектори є ключовим джерелом надходжень до державної скарбниці РФ

Доходи Росії від продажу нафти і газу в лютому зросли на понад 80% порівняно з минулим роком і перевищили $10 млрд. Це сталося завдяки зростанню цін на російську нафту, попри західні санкції. Про це пише Bloomberg.

За даними Міністерства фінансів РФ, у лютому надходження до бюджету від податків на нафту і газ склали 945,6 млрд рублів ($10,4 млрд). Згідно з розрахунками Bloomberg, податки на нафту і нафтопродукти, на які припадає 84% всіх надходжень від вуглеводнів, зросли більш ніж удвічі.

Нафтовий і газовий сектори Росії є ключовим джерелом надходжень до державної скарбниці, яка перебуває під тиском військових витрат, пов'язаних із вторгненням РФ в Україну.

Щоб обмежити доходи Росії від продажу нафти, західні країни запровадили санкції, які призвели до падіння ціни на нафту марки Urals нижче $50 за барель у лютому 2023 року.

Тоді Європейський Союз заборонив більшу частину морського імпорту нафти і нафтопродуктів з Росії, а країни «Великої сімки» встановили обмеження на ціну на рівні $60 за барель для російських нафтових вантажів. Хоча покупці з інших країн можуть вільно купувати російські барелі за вищою ціною, танкерам заборонено користуватися західними послугами, такими як страхування і доставка, для цих поставок.

Зазначається, що Москва обмежила вплив цінового обмеження, використовуючи величезний тіньовий флот танкерів і працюючи з незахідними покупцями, посередниками і постачальниками послуг.

Проте з листопада США та їхні союзники посилили контроль за дотриманням цінового ліміту, запровадивши санкції проти кількох суден і трейдерів за порушення обмежень. Щоб «захистити» грошові потоки до бюджету, Росія активувала так званий механізм «цінової підлоги», зобов'язавши виробників платити податки, виходячи зі штучного дисконту в $15 за барель для Urals до Brent.

Гроші до бюджету надійшли в лютому. Фактичний дисконт, з яким виробники продавали свої партії Urals у російських портах у січні, в середньому становив понад $18.

У лютому Росія також виплатила 127,9 млрд рублів субсидій своїм нафтопереробним підприємствам за продаж дизельного палива і бензину на внутрішньому ринку. Ці виплати частково компенсували нафтопереробникам різницю між цінами на моторне паливо на внутрішньому ринку та за кордоном.

Нагадаємо, танкери, які перевозили російську нафту все частіше відмовляються від транзиту через західні санкції, які посилюватимуться.

Як повідомлялося, посилення Сполученими Штатами санкцій за невиконання вимог цінової стелі для російської нафти завдало серйозного удару по тіньовому флоту.

До слова, Росія досі залишається найбільшим постачальником нафти та нафтопродуктів на світові ринки через рік із запровадження Євросоюзом ембарго на її сировину, проте ринок російської нафти за рік зазнав істотних змін, адже приховувати поставки і обходити санкції виявилось не так просто. 

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Теги: нафтопродукти газ нафта податки санкції росія

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