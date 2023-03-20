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Прозріла? З'явився дивний допис Поклонської про «русскую весну» в Криму

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Прозріла? З'явився дивний допис Поклонської про «русскую весну» в Криму
фото: з відкритих джерел

Скандальна чиновниця нібито поскаржилась, що Криму обіцяли спокійне життя «в рідній гавані» та золоті гори, але стало тільки гірше

У соцмережах активно поширюють допис зрадниці Наталії Поклонської, яку більшість знає за прізвиськом «няш-мяш».  У своїх сторіс вона начебто опублікувала допис, де засумнівалася в «русской весне» та у тому, що Криму краще живеться під російською окупацією. Поклонська також згадала про листівки від росіян, де мешканцяи Криму обіцяли спокійне життя «в рідній гавані» та золоті гори, але стало тільки гірше. 

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Вона зазначила, що повинна радіти подіям дев’ятирічної давності, але не може, бо кримчан надурили росіяни. Втім, поки що достеменно це все зрозуміла сама Поклонська, і зробила ці дописи, чи її  сторінку було зламано невідомими. Зараз ці дописи видалено зі сторінки. 

Раніше Поклонська говорила про те, що Україна це справді не Росія, і що швидке захоплення новий територій не можливе, бо на території України «сформувалося щось своє». Тому цілком можливо, що колаборантка нарешті прозріла. 

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А у червні 2022 року вона оголосила, що стала радником Генпрокурора РФ Ігоря Краснова та припиняє публічну діяльність в соцмережах. З того часу, на її сторінках дійсно немає дописів. 

«Мною припиняється ведення соціальних сторінок та будь-яка публічна діяльність. Тепер займатимуся виконанням поставлених генеральним прокурором Росії завдань відповідно до федерального закону «Про прокуратуру РФ». Для представників засобів масової інформації повідомляю, що за коментарями слід звертатися до прес-служби Генеральної прокуратури РФ», – написала вона.

Так само  невідомо, де зараз перебуває «няш-мяш», адже її призначенню на нову посаду передувало звільнення з Росспівробітництва. Тоді вона оголосила, що «буде захищати права своїх співітчизників в Україні». І саме це могло вплинути на подальшу кар’єру зрадниці. 

Наталія Поклонська – уродженка Луганської області. До окупації Криму працювала там в українській прокуратурі. У березні 2014 року перейшла на бік окупантів, росіяни її призначили «прокурором Криму».

Зусиллями прокурорки Поклонської був заборонений Меджліс кримськотатарського народу, який назвали «екстремістським». Також колаборантка працювала над обвинуваченням у справі кримських патріотів Олега Сенцова та Олександра Костенка та ін.

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Теги: Наталія Поклонська росія Меджліс прокурор Україна звільнення росіяни

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