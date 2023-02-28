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Росіяни атакували пожежну частину Святогірська: загинув рятувальник, є поранені (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни атакували пожежну частину Святогірська: загинув рятувальник, є поранені (фото)
У Краматорському районі Донецької області сталося влучання у пожежно-рятувальну частину
фото: Павло Кириленко/Телеграм

Будівля пожежного депо зазнала пошкоджень, також виведені з ладу авто

У ніч проти 28 лютого росіяни обстріляли Святогірськ Донецької області, поцілили у частину ДСНС. Внаслідок атаки є загиблий та поранені. Про це повідомив головв Донецької ОВА Павло Кириленко.

«За попередньою інформацією, 1 рятувальник загинув, ще 4 поранені. Це – усвідомлений і цинічний удар не по військових, а по тих, хто допомагає виживати цивільним навіть під час активних бойових дій», – написав він.

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Пресслужба ДСНС України повідомила, що у ніч на 28 лютого, внаслідок російської атаки у Краматорському районі Донецької області, сталося влучання у пожежно-рятувальну частину. «На жаль, ворожа ракета забрала життя нашого колеги – молодшого сержанта служби цивільного захисту, фельдшера рятувального відділення Олександра Цуркана», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що будівля пожежного депо зазнала пошкоджень, також виведені з ладу авто рятувальників, зокрема ті, що використовуються для розмінування деокупованих територій Донецької області.

Нагадаємо, під час російської атаки у Хмельницькому загинув рятувальник Владислав Дворак.Пізніше очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив про ще одну смерть надзвичайника у лікарні.

Теги: смерть розмінування ракета Павло Кириленко росіяни

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