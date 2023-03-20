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Павло Клімкін Дипломат

Візит Сі Цзіньпіна. Російські еліти в безвихідному становищі

glavcom.ua
Китай готується поглинути РФ
фото з відкритих джерел

Ми спостерігаємо початок «китаїзації» Росії

Візит китайського лідера до Москви ставить перед російськими кланами екзистенційне питання. Прямо як у Гамлета: бути або не бути. Путін тепер для Заходу злочинець, ордер на його арешт вже не можна відкликати або переграти.

Йти до Китаю і фактично в його зону впливу під керівництвом того, хто отримав виклик в Гаагу, російські еліти точно не підписувалися. Китайські авторки та інші товари та й юань як основна валюта (вже росіянам активно пропонують приватні депозити в юанях) означають початок «китаїзації» Росії.

Сі приїде з пропозиціями спільних проєктів у сферах видобутку ресурсів та інфраструктури. Варіантів відмовитися в Путіна немає, хоча поторгуватися, звісно, може. Якщо так піде, то Росія поступово стане для Китаю тим, чим для РФ є Білорусь. Хоча і Білорусь після візиту Лукашенка в Пекін Путіну з'їсти буде складніше. Китай завжди тільки про себе – про Китай. І послаблення Росії для нього дуже вигідне – це дозволяє отримати опосередкований контроль над РФ. Поки що.

Багато хто в Росії і так замислюється над цим сценарієм, а після ордеру на арешт Путіна почне дуже серйозно думати. Російським елітам є, що втрачати і скоро може бути пізно.

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Джерело
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Теги: Сі Цзіньпін злочинець арешт путін Китай росія Білорусь

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Павло Клімкін

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