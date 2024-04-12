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Норвегія може передати Україні 22 винищувачі F-16 – ЗМІ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Норвегія може передати Україні 22 винищувачі F-16 – ЗМІ
Придатними для польоту можуть бути 12 норвезьких F-16, які Норвегія планувала продати США
фото: Міноборони Норвегії

Усі літаки не будуть справними: частина з них буде придатна для польотів, а інша – для розбору на запчастини

Норвегія готується передати Україні 22 винищувачі F-16 у межах коаліції винищувачів. США надали на це дозвіл. Про це пише норвезьке видання Nettavisen з посиланням на власні джерела.

Згідно з інформацією Nettavisen, Норвегія отримала дозвіл від США на передання Україні 22 винищувачів F-16, а також двигунів, допоміжних матеріалів, тренажерів, запчастин та іншого відповідного обладнання.

При цьому ці 22 літаки не обов'язково мають бути справними – частина з них буде придатна для польотів, а інша – для розбору на запчастини.

У виданні зазначають, що власне придатними для польоту можуть бути 12 норвезьких F-16, які Норвегія планувала продати американській компанії Draken International. Відповідний контракт підписали в грудні 2021 року. Однак, схоже, угода про продаж була не завершена, і тепер ці літаки можуть відправити в Україну.

Точна дата передачі цієї техніки Києву невідома. Видання припускає, що цього не станеться до саміту НАТО у Вашингтоні в липні цього року.

Нагадаємо, Греція, у рамках у рамках реформування свого повітряного флоту, може передати Україні свої старі 32 винищувачі F-16C/-D Block 30.

До слова, F-16, як і «будь-які літаки», допоможуть Збройним Силам України. Водночас перехід від радянської авіації до сучасного винищувача четвертого покоління викликає труднощі в українських пілотів.

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Теги: літак винищувач F-16 Норвегія

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