У Москві спецмашина протаранила найбільший у світі пасажирський літак

Найбільший та найдорожчий у світі пасажирський літак вартістю майже $500 млн відсторонено від польотів

27 березня в московському аеропорту «Домодєдово» спецмашина з водою пошкодила найдорожчий пасажирський літак Airbus А380 авіакомпанії Emirates під час його підготовки до рейсу Москва – Дубай. Про це пише Avianews.

Під час обслуговування літака A380-800 рейсом EK-134 Москва-Дубай повітряне судно отримало ушкодження при зіткненні з автомобілем технічної служби. Рейс скасували.

фото з відкритих джерел

Наразі найбільший та найдорожчий у світі пасажирський літак вартістю майже $500 млн відсторонено від польотів, проводиться оцінка його технічного стану.

Airbus A380 – широкофюзеляжний двопалубний реактивний пасажирський літак, створений концерном Airbus SAS. Найбільший серійний пасажирський літак у світі.

Ще не зрозуміло, чи вирішить Emirates проводити ремонт на місці або доставить A380 в аеропорт за межами Росії.

фото з відкритих джерел

З ремонтом у Домодєдово можуть виникнути проблеми, оскільки Росія перебуває під санкціями, і офіційне постачання запчастин до цієї країни для західних літаків, до яких належить і A380, заборонено.

За даними росЗМІ, 59-річного водія машини з водою паралізувало за кермом: попередньо у нього інсульт, зараз його госпіталізовано.

До слова, 12 березня, над російським містом Іваново спалахнув і впав літак. Літак із палаючим двигуном спробував здійснити посадку на аеродромі в Іванівській області.