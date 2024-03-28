У Москві спецмашина протаранила найбільший у світі пасажирський літак
Найбільший та найдорожчий у світі пасажирський літак вартістю майже $500 млн відсторонено від польотів
27 березня в московському аеропорту «Домодєдово» спецмашина з водою пошкодила найдорожчий пасажирський літак Airbus А380 авіакомпанії Emirates під час його підготовки до рейсу Москва – Дубай. Про це пише Avianews.
Під час обслуговування літака A380-800 рейсом EK-134 Москва-Дубай повітряне судно отримало ушкодження при зіткненні з автомобілем технічної служби. Рейс скасували.
Наразі найбільший та найдорожчий у світі пасажирський літак вартістю майже $500 млн відсторонено від польотів, проводиться оцінка його технічного стану.
Ще не зрозуміло, чи вирішить Emirates проводити ремонт на місці або доставить A380 в аеропорт за межами Росії.
З ремонтом у Домодєдово можуть виникнути проблеми, оскільки Росія перебуває під санкціями, і офіційне постачання запчастин до цієї країни для західних літаків, до яких належить і A380, заборонено.
За даними росЗМІ, 59-річного водія машини з водою паралізувало за кермом: попередньо у нього інсульт, зараз його госпіталізовано.
До слова, 12 березня, над російським містом Іваново спалахнув і впав літак. Літак із палаючим двигуном спробував здійснити посадку на аеродромі в Іванівській області.
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