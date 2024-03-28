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В окупованому Криму впав російський військовий літак (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В окупованому Криму впав російський військовий літак (відео)
Причиною падіння літака могла стати робота російського ППО
скріншот з відео

Глава окупаційної адміністрації Севастополя підтвердив падіння російського літака

У Севастополі впав у море російський військовий літак. Про це повідомив так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв.

Причин падіння поки що немає, однак існує припущення, що справжньою причиною його падіння стала робота російського ППО.

Як зазначив представник окупаційної влади, пілот катапультувався.

«Його підібрали рятувальники Рятувальної служби Севастополя на відстані двохсот метрів від берега. Його життю нічого не загрожує», – зазначив він.

Так званий «губернатор» Севастополя підтвердив падіння літака РФ
Так званий «губернатор» Севастополя підтвердив падіння літака РФ
скріншот

Раніше близько 17:00 за київським часом у тимчасово окупованому Севастополі пролунав вибух. Після цього в мережі стали з'являтися відео з нібито збитим літаком і льотчиком, який катапультується.

За даними джерел Telegram-каналу «Кримський вітер», над Севастополем росіяни збили власний Су-35С. Однак згодом «Кримський вітер» повідомив, що збитим літаком є Су-27.

Нагадаємо, українські військові збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході. Він став уже одинадцятим за лютий.

Раніше українські військові збили ще один російський літак Су-34. Командувач Повітряних сил Микола Олещук порадив окупантам перед кожним вильотом про всяк випадок побачитись із рідними. Згодом стало відомо про знищення ще одного винищувача.

До слова, ексречник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що кожен знищений Україною ворожий літак стає для Росії відчутною втратою і ударом по іміджу.

Читайте також: Повітряні сили повідомили, чому Росія масово втрачає літаки
Теги: літак винищувач Крим Севастополь системи ППО

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