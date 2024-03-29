У Норвегії перед Великоднем спалахнув продуктовий скандал

Магазини в Осло вводять обмеження на купівлю яєць, а клієнти займають черги зранку

Католицький Великдень цьогоріч припадає на 31 березня, і європейці масово скуповують у магазинах яйця. Як пише видання Gazeta, попит настільки великий, що у Скандинавії розгорнулася справжня яєчна криза.

У Норвегії яйця купити дуже складно – полиці в магазинах порожні, а покупці незадоволені. Замість покупок клієнти фотографують порожні полиці та об'яви з повідомленнями про проблеми з поставками.

За інформацією норвезьких ЗМІ, деякі магазини навіть запровадили обмеження на купівлю яєць – не більше кількох десятків до рук. Продавець одного супермаркету в Осло підтвердив, що раніше він щодня отримував на продаж по 400-600 палет з яйцями, але тепер максимум по 50 щодня. Покупці приходять купувати яйця рано вранці й шикуються в чергу, але товару на всіх не вистачає.

Замість яєць на вітринах у Осло оголошення про проблеми із поставками фото: Verdens Gang

«Ми говоримо, що кури оголосили страйк. Нам потрібно додати до цього трохи гумору, а також ми сподіваємося, що полиці будуть заповнені якнайшвидше», – сказав він.

Ще один магазин ввів ліміти через дефіцит яєць. Клієнти можуть придбати максимум три упаковки по 20 штук на домогосподарство. «Норвежцям уже стало відомо про дефіцит яєць. Зазвичай можна було купити бодай кілька яєць, але зараз дефіцит серйозний», – пише місцеве видання Verdens Gang.

У Nortura, найбільшому сільськогосподарському кооперативі Норвегії, пояснюють, що доставили до магазинів стільки ж яєць, скільки на Великдень минулого року, але вважають, що деякі клієнти почали заздалегідь накопичувати запаси, що і призвело до яєчної кризи у Норвегії.