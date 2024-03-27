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Зеленський відреагував на обстріл Харкова (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський відреагував на обстріл Харкова (відео)
Російські окупанти завдали ударів по цивільній інфраструктурі Харкова
фото: Telegram/Харківська обласна прокуратура

Президент повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по місту збільшилася

Щонайменше 19 людей постраждали внаслідок російської атаки по Харкову, серед них діти. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Зокрема, дівчинка 2022 року народження, хлопчик 2023 року народження. Усім постраждалим надається необхідна допомога. Всі служби працюють на місці влучання», – написав він.

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Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки РФ по Харкову пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхівок
фото: Telegram/Харківська обласна прокуратура

Президент наголосив, що зміцнення української ППО та прискорення надання Україні F-16 – це зараз «життєво важливі завдання».

«Цьому немає і не може бути жодних раціональних пояснень – чому «петріоти», яких у світі достатньо, досі не закривають небо Харкова та інших наших міст і громад, які страждають від російських терористів. Щодня працюємо заради того, щоб дати більше захисту життя наших людей, нашої України», – каже очільник України.

Нагадаємо, у Харкові сьогодні, 27 березня, вдень місцеві мешканці почули кілька вибухів. Як стало відомо, по Харкову вперше з 2022-го року було завдано удару авіабомбами.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки по Харкову відомо про одного загиблого та 16-х поранених, з яких четверо – діти. Найменшому постраждалому лише три місяці.

До слова, внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки РФ по Харкову пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхівок.

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Теги: Володимир Зеленський Харків обстріл війна системи ППО F-16

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