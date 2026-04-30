Єгор Голівець
Санкції таки подіяли. Ізраїльський імпортер відмовився від краденого зерна
Ізраїль дозволив кораблям Abinsk та Panormitis зайти до порту Хайфа
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Компанія зірвала розвантаження в Хайфі після попереджень України та ризику потрапити під обмеження

Один із найбільших імпортерів зерна в Ізраїлі відмовився приймати вантаж, який пов’язують із викраденим на окупованих територіях України зерном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Newsru.co.il..

Йдеться про компанію «Ценципер», яка відмовилася розвантажувати судно в порту Хайфи через ризик потрапити під міжнародні санкції.

За інформацією ЗМІ, імпортер повідомив постачальника, що той має шукати інший порт для розвантаження. Ізраїльські компанії побоюються санкцій з боку Європейського Союзу, а також критикують власний уряд за відсутність чіткої позиції та інформаційної підтримки в цій ситуації.

Минулого тижня до порту Хайфи вже прибуло судно із зерном, яке російські сили вивезли з тимчасово окупованих територій України. Попри офіційні звернення української влади із закликом не приймати цей вантаж, його все ж розвантажили.

Цього тижня до Ізраїлю прибуло ще одне судно з аналогічним зерном. Як вказує сервіс для відстеження суден VesselFinder, Panormitis прибув до Хайфи близько 01:07 27 квітня за Києвом. Вантаж судна становить 6,2 тис. тонн пшениці та понад 19 тис. тонн ячменю.

Корабель перебував на якірній стоянці порту Кавказ в російських територіальних водах, не порушивши кордон України. Водночас порушення вчиняли судна, які доставили йому зерно. Україна знову закликала ізраїльську сторону не допускати його розвантаження.

У відповідь на ситуацію Міністерство закордонних справ України викликало посла Ізраїлю Міхаеля Бродського. Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку нового пакета санкцій.

Читайте також:

Читайте також

Фінансування спрямують перевіреним міжнародним партнерам
Канада виділяє Україні майже $40 млн гуманітарної допомоги: на що спрямують кошти
4 квiтня, 13:13
У Раді пояснили, як реформа профільної школи змінить долю вчителів та учнів
Реформа старшої школи: нардепка відповіла, чи будуть масово звільняти вчителів
13 квiтня, 09:33
Гетманцев звернувся до Разумкова
«Захом'ячив та відмовився складати мандат». Депутат Гетманцев розкритикував Разумкова
10 квiтня, 16:21
Фігуристці Петросян дісталося від Захарової
Захарова розкритикувала фігуристку, яка через санкції не змогла купити ювелірні вироби в Італії
10 квiтня, 10:33
Дудаєв вірив, що саме Україна стане кінцем російської імперії
«Коли зійде українське сонце – Росія зникне»: 30 років пам'яті Джохара Дудаєва (фото, відео)
21 квiтня, 10:11
Україна отримає тральщик «Генічеськ» для розмінування моря
Нідерланди передали Україні корабель для розмінування моря
22 квiтня, 13:26
У документі ЄС окремо підкреслюється цинізм діяльності Солоніна
ЄС ввів санкції проти «директора» окупованого театру в Маріуполі
25 квiтня, 14:18
Італія відзначила 81-шу річницю визволення від фашизму та нацистської окупації традиційною ходою з прапорами
Скандал в Італії: на учасників акції з українськими прапорами скоєно напад
26 квiтня, 12:54
Нічні заморозки продовжують завдавати шкоди квітучим плодовим деревам та декоративним рослинам
Заморозки в Україні тривають: синоптики дали тривожний прогноз на початок травня
Вчора, 15:28

Стрілянина в Канаді: родини жертв подали позов проти ChatGPT
Стрілянина в Канаді: родини жертв подали позов проти ChatGPT
Британія об’єднала союзників у морський альянс проти Росії
Британія об’єднала союзників у морський альянс проти Росії
У Дзержинську атаковано важливий оборонно-хімічний завод (відео)
У Дзержинську атаковано важливий оборонно-хімічний завод (відео)
У Пермі стався новий вибух, масштаби пожежі зросли (відео)
У Пермі стався новий вибух, масштаби пожежі зросли (відео)
Попит на відпочинок у Краснодарському краї обвалився: росіяни міняють напрямок
Попит на відпочинок у Краснодарському краї обвалився: росіяни міняють напрямок

Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Сьогодні, 10:48
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
Сьогодні, 06:45
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:28
Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Вчора, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:18
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Вчора, 16:47

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

