Санкції таки подіяли. Ізраїльський імпортер відмовився від краденого зерна

Компанія зірвала розвантаження в Хайфі після попереджень України та ризику потрапити під обмеження

Один із найбільших імпортерів зерна в Ізраїлі відмовився приймати вантаж, який пов’язують із викраденим на окупованих територіях України зерном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Newsru.co.il..

Йдеться про компанію «Ценципер», яка відмовилася розвантажувати судно в порту Хайфи через ризик потрапити під міжнародні санкції.

За інформацією ЗМІ, імпортер повідомив постачальника, що той має шукати інший порт для розвантаження. Ізраїльські компанії побоюються санкцій з боку Європейського Союзу, а також критикують власний уряд за відсутність чіткої позиції та інформаційної підтримки в цій ситуації.

Минулого тижня до порту Хайфи вже прибуло судно із зерном, яке російські сили вивезли з тимчасово окупованих територій України. Попри офіційні звернення української влади із закликом не приймати цей вантаж, його все ж розвантажили.

Цього тижня до Ізраїлю прибуло ще одне судно з аналогічним зерном. Як вказує сервіс для відстеження суден VesselFinder, Panormitis прибув до Хайфи близько 01:07 27 квітня за Києвом. Вантаж судна становить 6,2 тис. тонн пшениці та понад 19 тис. тонн ячменю.

Корабель перебував на якірній стоянці порту Кавказ в російських територіальних водах, не порушивши кордон України. Водночас порушення вчиняли судна, які доставили йому зерно. Україна знову закликала ізраїльську сторону не допускати його розвантаження.

У відповідь на ситуацію Міністерство закордонних справ України викликало посла Ізраїлю Міхаеля Бродського. Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку нового пакета санкцій.