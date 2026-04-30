Арешт судна з краденим зерном. Ізраїль заявив про «фактичні прогалини» в запиті України

Україна офіційно звернулася до Ізраїлю з проханням арештувати судно Panormitis, підозрюване у перевезенні краденого зерна

Ізраїльське зовнішньополітичне відомство заявило, що запит України про правову допомогу не містив «жодних доказів»

Міністерство закордонних справ Ізраїлю прокоментувало отримання запиту від України на арешт судна через перевезення зерна з окупованих територій. Як зазначило ізраїльське відомство, запит Києва на правову допомогу «мав суттєві фактичні прогалини та не містив жодних підтверджувальних доказів», повідомляє «Главком».

«Поліція Ізраїлю звернулася до української прокуратури з проханням надати додаткову інформацію та підтверджувальні докази, як того вимагає ізраїльське законодавство», – заявило МЗС.

Зовнішньополітичне відомство Ізраїлю наголосило, що судно Panormitis, яке «мало зайти в порт наступного тижня», вирішило залишити територіальні води країни. «Ізраїль дотримується верховенства права, і його влада завжди діятиме відповідно до закону», – вказано в дописі.

Минулого тижня до порту Хайфи вже прибуло судно із зерном, яке російські сили вивезли з тимчасово окупованих територій України. Попри офіційні звернення української влади із закликом не приймати цей вантаж, його все ж розвантажили.

Цього тижня до Ізраїлю прибуло ще одне судно з аналогічним зерном. Як вказує сервіс для відстеження суден VesselFinder, Panormitis прибув до Хайфи близько 01:07 27 квітня за Києвом. Вантаж судна становить 6,2 тис. тонн пшениці та понад 19 тис. тонн ячменю.

Корабель перебував на якірній стоянці порту Кавказ в російських територіальних водах, не порушивши кордон України. Водночас порушення вчиняли судна, які доставили йому зерно. Україна знову закликала ізраїльську сторону не допускати його розвантаження.

У відповідь на ситуацію Міністерство закордонних справ України викликало посла Ізраїлю Міхаеля Бродського. Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку нового пакета санкцій.

До слова, Офіс генерального прокурора України офіційно звернувся до компетентних органів Ізраїлю із запитом про міжнародну правову допомогу. Україна вимагає накладення арешту на морське судно Panormitis та його вантаж.