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Внаслідок удару дрона по дев'ятиповерхівці в Києві загинула жінка

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Внаслідок удару дрона по дев'ятиповерхівці в Києві загинула жінка
Вирва біля дев'ятиповерхівки у Дніпровському районі столиці
фото: ДСНС Києва

Російський безпілотник влучив у житловий будинок у Дніпровському районі столиці

Унаслідок російської атаки на Київ загинула жінка, ще одна людина постраждала. Ворожий безпілотник влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок у Дніпровському районі столиці. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, пише «Главком».

Раніше стало відомо, що після влучання в будинку виникла пожежа. За попередньою інформацією, будівля зазнала руйнувань, на місце оперативно прибули екстрені служби.

КМДА повідомила, що внаслідок атаки загинула жінка. Ще одна людина отримала поранення. У міській адміністрації висловили співчуття рідним та близьким загиблої.

Це не єдине влучання в Києві під час атаки 9 вересня. Раніше російський безпілотник також пошкодив 22-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі столиці. Крім того, у Дніпровському районі зафіксували влучання у складське приміщення.

Екстрені служби продовжують працювати на місцях влучань та ліквідовувати наслідки російської атаки. Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки росіян сьогодні, 9 вересня 2026 року, у Дарницькому районі Києва зазнав руйнувань 22-поверховий житловий будинок. 

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Теги: війна Україна обстріл Київ

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