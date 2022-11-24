Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ракетні обстріли України: США озвучили справжні мотиви Путіна

Юрій Лящук
glavcom.ua
Ракетні обстріли України: США озвучили справжні мотиви Путіна
Ракетні атаки РФ також призводять до загроз АЕС
фото з відкритих джерел

Якщо Путін не може захопити Україну силою, то спробує її заморозити

Президент РФ Володимир Путін, віддаючи накази про масовані ракетні обстріли України, має намір «зрівняти із землею енергетичну інфраструктуру». Таку заяву під час засідання Радбезу ООН зробила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

«Мотиви Путіна зрозумілі. Він вирішив, якщо не може захопити Україну силою, то спробує її заморозити. Якщо йому це вдасться, мільйони українців будуть без електроенергії, без води, без опалення у холодні зимові місяці. Ще більша кількість населення буде змушена виїхати зі своїх будинків», – сказала дипломат.

Томас-Грінфілд зазначила, що Москва використовує негуманну стратегію.

«Це напад на критично важливу інфраструктуру, це ганебна ескалація і без того жорстокої та невиправданої війни Росії. Ракетні атаки РФ також призводять до загроз АЕС», – наголосила постпред.

Дипломат додала, що потрібно зробити все можливе, щоб підтримати народ України. За її словами, США виділили $250 млн на зимову гуманітарну допомогу та $4,5 млрд прямої бюджетної підтримки на зарплати та соцдопомогу.

«Путін, здається, вважає, що його жорстока кампанія послабить рішучість українського народу. Але він знову ж таки глибоко помиляється. Незважаючи на темряву, яку несе Путін, Україна й надалі захищатиме свою свободу, суверенітет і демократію. І США та наші союзники й надалі підтримуватимуть Україну так довго, як це буде потрібно», – підсумувала Томас-Грінфілд.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії. 

Сьогоднішній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона.

Читайте також: «Ми чекаємо реакції на терор Росії» – Зеленський на екстреному засіданні Радбезу ООН
Теги: енергетика США війна обстріл Радбез ООН Україна ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Єревані пройшли протести проти приїзду Путіна
У Єревані відбулися протести проти приїзду Путіна та Лукашенка (фото)
Вчора, 08:11
Рухи господаря Кремля нескоординовані, рука наче діє окремо від тіла
Рука живе своїм життям. Путін на зустрічі знову дивно рухався (відео) 
Вчора, 11:37
Учасники ОДКБ відійшли від Путіна на спільному фото (відео)
Учасники ОДКБ відійшли від Путіна на спільному фото (відео)
Вчора, 20:53

Політика

Ракетні обстріли України: США озвучили справжні мотиви Путіна
Ракетні обстріли України: США озвучили справжні мотиви Путіна
«Ми чекаємо реакції на терор Росії» – Зеленський на екстреному засіданні Радбезу ООН
«Ми чекаємо реакції на терор Росії» – Зеленський на екстреному засіданні Радбезу ООН
США побоюються, що Росія застосує хімічну зброю в Україні – Politico
США побоюються, що Росія застосує хімічну зброю в Україні – Politico
Качинський закликає передати систему Patriot Україні, а не Польщі
Качинський закликає передати систему Patriot Україні, а не Польщі
Ракетна атака Росії: Боррель запевнив Україну в підтримці ЄС
Ракетна атака Росії: Боррель запевнив Україну в підтримці ЄС
Інцидент після засідання ОДКБ: Лавров знову нахамив журналістам (відео)
Інцидент після засідання ОДКБ: Лавров знову нахамив журналістам (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
РФ відреагувала масовими обстрілами на історичне рішення Європарламенту
85K
Рука живе своїм життям. Путін на зустрічі знову дивно рухався (відео) 
63K
Рашисти атакували Київ: Кличко повідомив деталі
59K
Вимагаємо електричної справедливості! Як блекаут розсварив українців
31K
В України з'явився шанс отримати танки з Європи та США: подробиці
24K
Відключення світла: які обмеження діятимуть у середу

Новини

Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
Вчора, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
Вчора, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01
Чи варто готуватися до блекауту. Голова «Укренерго» дав повне роз'яснення
22 листопада, 17:12
ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
22 листопада, 06:57
Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту