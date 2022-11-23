США виділили нову військову допомогу Україні: Банкова повідомила деталі

Байден доручив виділити нову допомогу ЗСУ

Сполучені Штати Америки виділили ще $400 млн на допомогу ЗСУ. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Ще $400 млн на військову допомогу для України від США. Президент США Джо Байден доручив виділити таку суму. Під час діалогів із нашими міжнародними партнерами постійно наголошую, що кращою відповіддю на терор ворога є сила. Військова допомога для України – це саме та сила, яка дозволить нам виграти війну», – наголосив Єрмак.

Як повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена працює над збільшенням фінансування допомоги для України. Раніше повідомлялося, що Україна отримала від Світового банку $60 млн, які буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету на оплату праці працівників держорганів та бюджетних установ освітньої сфери.

До слова, Канада випустила державні облігації на 500 млн канадських доларів (приблизно €360 млн). Ці кошти спрямують на підтримку України.