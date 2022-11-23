Новий пакет допомоги від США: що в нього входить

Україна отримає від США додаткові боєприпаси для Himars та Nasams

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Допомога містить додаткові боєприпаси та техніку.

Про це йдеться на сайті міністерства оборони США.

У новий пакет допомоги внесли:

додаткові боєприпаси для Himars та Nasams;

150 великокаліберних кулеметів з тепловізійними прицілами для протидії безпілотникам;

200 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 мм;

10 тисяч 120-мм мінометних снарядів;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (Harm);

150 високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);

понад 100 легких тактичних машин;

більш ніж 20 мільйонів набоїв до стрілецької зброї;

понад 200 генераторів;

запчастини для 105-мм гаубиць та іншої техніки.

У Держдепі зазначають, що в умовах постійних атак російських ракет і безпілотників Україні необхідні додаткові засоби протиповітряної оборони, тому українцям і виділили додаткові снаряди для системи ППО та кулемети для протидії безпілотникам.

Зазначається, що це вже 26-й пакет допомоги, який Україні з серпня 2021 року виділили із запасів міністерства оборони США. А загалом Сполучені Штати виділили Україні понад $19,7 млрд безпекової допомоги з моменту приходу до влади адміністрації Джо Байдена, з яких більш ніж 19 млрд – починаючи з 24 лютого.

Як повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена працює над збільшенням фінансування допомоги для України. Раніше повідомлялося, що Україна отримала від Світового банку $60 млн, які буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету на оплату праці працівників держорганів та бюджетних установ освітньої сфери.

До слова, Канада випустила державні облігації на 500 млн канадських доларів (приблизно €360 млн). Ці кошти спрямують на підтримку України.