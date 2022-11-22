Канада випустила облігації на €360 млн: кошти спрямують на підтримку України

Канада перерахує отриману суму Україні через Міжнародний валютний фонд

Канада випустила державні облігації на 500 млн канадських доларів (приблизно €360 млн). Ці кошти спрямують на підтримку України. Про це повідомили на сайті уряду Канади.

Гроші використають для того, щоб допомогти українському уряду впродовж зими надавати українцям основні послуги, зокрема виплачувати пенсії, закупити паливо та відновлювати енергетичну інфраструктуру.

Уряд Канади продаватиме облігації через банки, з якими він встановив партнерські відносини. З 21 по 29 листопада канадці зможуть придбати облігації номіналом у 100 доларів США.

Після закінчення продажу Канада перерахує отриману суму Україні через Міжнародний валютний фонд.

З лютого 2022 року Канада надала Україні понад $600 млн військової підтримки, зокрема бронетехніку, артилерію, боєприпаси, безпілотники та зимовий одяг. Канада долучилася до програми Interflex із навчання українських військових у Великій Британії.

Раніше повідомлялось, що армія США прискорює процес закупівлі зброї.

Тим часом адміністрація президента Джо Байдена працює над збільшенням фінансування допомоги для України.

Загалом Україна від початку повномасштабного вторгнення Росії отримала понад $23 млрд міжнародної фінансової допомоги.

Крім того, Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги вартістю €55,6 млн. Це буде десятим пакетом обладнання та озброєння, яке Фінляндія передасть для потреб ЗСУ з початку повномасштабного російського вторгнення.