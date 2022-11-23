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США побоюються, що Росія застосує хімічну зброю в Україні – Politico

Юрій Лящук
glavcom.ua
США побоюються, що Росія застосує хімічну зброю в Україні – Politico
Представники Пентагону вважають, що взимку бойові дії призупиняться
фото з відкритих джерел

США не мають даних про те, що така російська атака є неминучою

В адміністрації президента США Джо Байдена стурбовані тим, що країна-агресор Росія може застосувати хімічну зброю в Україні, «перш ніж вдатися до ядерної конфронтації з НАТО», якщо російські війська продовжать програвати. Про це повідомляє Politico в середу із посиланням на шість обізнаних джерел, які говорили на умовах анонімності.

За словами співрозмовників видання, США не мають даних про те, що така російська атака є неминучою. Багато представників Пентагону вважають, що взимку бойові дії «призупиняться, і жодна зі сторін не зможе захопити велику територію».

При цьому деякі високопосадовці вважають, що країна-терорист РФ може застосувати хімічну зброю, у тому числі ту, яка використовувалась при отруєнні Олексія Навального, «у разі продовження бойових втрат або повного краху російської армії».

Один чиновник припустив, що Москва може використати хімічні речовини, вплив яких легко приховати, що «ускладнить західним країнам покладання відповідальності на Москву».

Джерело повідомляє, що така оцінка деяких американських чиновників підштовхує адміністрацію Байдена готуватися до потенційної російської хімічної атаки. Високопосадовці США також «наполягають на перегляді підходу США як до підготовки, так і до реагування на потенційні атаки із застосуванням хімічної зброї».

Як повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена працює над збільшенням фінансування допомоги для України. Раніше повідомлялося, що Україна отримала від Світового банку $60 млн, які буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету на оплату праці працівників держорганів та бюджетних установ освітньої сфери.

До слова, Канада випустила державні облігації на 500 млн канадських доларів (приблизно €360 млн). Ці кошти спрямують на підтримку України.

Читайте також: Новий пакет допомоги від США: що в нього входить
Теги: росія США війна Україна хімічна зброя

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