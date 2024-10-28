Японія надасть Україні $3 млрд за рахунок заморожених російських активів

Японія погодила надання цих коштів з іншими країнами G7

Японія, у рамках домовленостей з країнами G7, узгодила надання Україні кредиту на суму 471,9 мільярда ієн ($3 млрд), який буде погашатися за рахунок доходів від заморожених активів Росії. Про це повідомляє видання Nikkei.

Позику профінансує Японська агенція міжнародної співпраці (JICA). Кошти будуть перераховані до спеціального фонду, створеного Світовим банком для підтримки України.

Окремо підкреслюється, що Японія має намір контролювати, щоб її внесок не використовувався для військових цілей.

Раніше повідомлялося, що Японія домовляється про надання Україні кредиту в розмірі 3,3 мільярда доларів у межах підтримки G7 з використанням відсотків від російських активів.

Країни G7 – Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США – мають намір надати Україні кредит у розмірі $50 млрд за рахунок прибутку від заморожених активів Росії. Перерахування коштів розпочнеться у грудні 2024 року, при цьому частка США складе $20 млрд. Раніше в Білому домі це рішення назвали «історичним».

Нагадаємо, правляча коаліція Японії, що складається з Ліберально-демократичної партії (ЛДП) і партії Komeito, втратила більшість у нижній палаті парламенту.

Раніше в керівництві Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Японії заявили, що усвідомлюють ризики, які несуть для правлячої коаліції підсумки парламентських виборів, що відбулися в країні.

Нагадаємо, 27 жовтня в Японії відбулись дострокові парламентські вибори. Новий прем'єр-міністр Шігеру Ішіба оголосив про їх проведення одразу після вступу на посаду.ЛДП та союзники зберігали більшість із 2012 року.