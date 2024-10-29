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ЦВК Грузії відмовилася відкрити списки виборців, які проголосували: названо причину

Ірина Міллер
glavcom.ua
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ЦВК Грузії відмовилася відкрити списки виборців, які проголосували: названо причину
Вимогу відкрити списки тих, хто проголосував, підтримали й інші опозиційні партії Грузії
фото з відкритих джерел

«Якщо влада впевнена, що технологічних маніпуляцій не було, вона відкриє базу. Якщо ні, значить, бояться», – сказала лідерка коаліції «Єдність – Національний рух» Тамар Кордзая.

Центрвиборчком Грузії заявив, що вимога опозиції відкрити списки виборців, які проголосували, нездійсненна, повідомляє «Грузія Online».

«Це містить ризики розкриття персональних даних», – заявила представник Центрвиборчкому Натія Іоселіані.

За її словами, партії висувають наперед нереалістичні вимоги, щоб створити враження приховування будь-якої інформації з боку ЦВК.

Представники коаліції «Єдність – Національний рух» сьогодні заявили, що уряд має оприлюднити базу голосування, де будь-який громадянин зможе подивитися на якій ділянці було офіційно зафіксовано його голос. 

Це дасть можливість кожному виборцю перевірити, чи був його голос втрачений, чи за нього голосував хтось інший. У цьому випадку йдеться про факт голосування, а не про те, кому було віддано голос.

«Якщо влада впевнена, що технологічних маніпуляцій не було, вона відкриє базу. Якщо ні, значить, бояться», – сказала лідерка коаліції «Єдність – Національний рух» Тамар Кордзая.

Вимогу відкрити списки тих, хто проголосував, підтримали й інші опозиційні партії.

Лідер партії «За Грузію», експрем'єр Георгій Гахарія заявив, що на сайті Центрвиборчкому і так існує відкрита інформаційна база потенційних виборців, куди будь-хто може зайти та перевірити дані, хто до якої дільниці приписано. «Ми просимо додати до цих даних тільки інформацію проголосувала людина чи ні, і якщо проголосувала – на якій ділянці і точний час», – заявив Гахарія.

В опозиції, яка не визнає результатів виборів, заявляють, що фальсифікація проходила одночасно за п'ятьма схемами. Одними з основних, за твердженням опозиції, стали маніпуляції з електронними списками та їх заміною та голосування за чужими документами чи особистими даними.

Нагадаємо, 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори. Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%. У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів.

Раніше президентка Грузії не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії. 

Як повідомлялося, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. Крім того, вона заявила, що правляча партія країни «Грузинська мрія» є «довіреною особою Росії».

Згодом у центрі Тбілісі зібралися незгодні з результатами парламентських виборів, які пройшли у Грузії 26 жовтня. Протестувальники розгортали прапори Грузії, Європейського Союзу та України. 

Центральна виборча комісія Грузії оголосила, що 29 жовтня відбудеться перерахунок бюлетенів на 14% виборчих дільницях. Це рішення прийнято після занепокоєння, висловленого незалежними спостерігачами щодо парламентських виборів.

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Теги: вибори Грузія

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