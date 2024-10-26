У Грузії проросійська партія ще до завершення голосування заявила про перемогу на виборах

Каладзе заявив, що його партія вже перемогла

Генеральний секретар «Грузинської мрії» та мер Тбілісі Каха Каладзе оголосив, що партія вже отримала більшість у парламенті

У проросійській партії «Грузинська мрія» вже заявили про перемогу у виборах, хоча голосування не закінчено. Про це повідомляє Telegram-канал «Newsgeorgia/ Новини – Грузія».

Так, генеральний секретар «Грузинської мрії» та мер Тбілісі Каха Каладзе оголосив, що партія вже отримала більшість у парламенті. Заява прозвучала за 4 години до закриття виборчих дільниць.

За словами Каладзе, про такі результати йому стало відомо від виборчого штабу правлячої партії.

«Безпрецедентно висока активність не залишає шансів на успіх радикальної опозиції», – сказав він.

Також Каладзе закликав електорат «Грузинської мрії» «напружити сили ще більше, щоб забезпечити їй не просту, а конституційну більшість».

У мережі також публікують фото, які свідчать – представники «Грузинської мрії» вже монтують сцену, щоб святкувати перемогу.

Раніше повідомлялося, що вибори в Грузії супроводжуються бійками та підкиданням бюлетенів.

Нагадаємо, у суботу, 26 жовтня, у Грузії розпочалося голосування на парламентських виборах. Вони вважаються історичними, оскільки результат може привести до євроінтеграційного шляху країни або ж до її зближення з Росією.

До слова, прем’єр-міністр Іраклі Кобахідзе, який представляє правлячу проросійську партію «Грузинська мрія», проголосував на дільниці у тбіліському районі Ваке. Він заявив, що «це не просто вибори, а референдум» і, не чекаючи на підсумки виборів, заздалегідь оголосив про поразку опозиції.

Як повідомлялося, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. Крім того, вона заявила, що правляча партія країни «Грузинська мрія» є «довіреною особою Росії».

До відома, грузинські опозиційні партії мають потенціал здобути більш ніж половину голосів на парламентських виборах, тоді як проросійська партія «Грузинська мрія» помітно втрачає підтримку. Про це свідчать результати соцопитування.