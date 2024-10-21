Як заощадити бюджетні гроші на майбутніх виборах? Частина 1

Для майбутніх виборів/референдумів необхідно виготовити «універсальні» вивіски

Останні два «воєнні» роки Центральна виборча комісія затверджує орієнтовні кошториси витрат для проведення різних типів виборів в Україні. Зокрема, у 2023 році прораховувалися бюджетні видатки для проведення виборів народних депутатів і президента. Отже, щоб обрати новий склад Верховної Ради, необхідно 3,74 млрд грн. Президентські вибори, за підрахунками ЦВК, витягнуть з бюджету 5,41 млрд грн.

У 2024 році Центрвиборчком вивів цифру, необхідну для проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, які заплановано на осінь наступного року. Ідеться про 4,09 млрд грн.

Водночас допоки в Україні триває воєнний стан організація будь-яких виборів неможлива. На цьому неодноразово наголошувало керівництво країни. Відтак, у парламентарів та громадянського суспільства є час для напрацювань законодавчої бази, відштовхуючись від нових реалій.

Власними міркування щодо покращення законодавства з «Главкомом» поділився голова Хмельницької міської територіальної виборчої комісії Віталій Швед. Експерт має понад 20 років виборчого стажу, у тому числі на керівних посадах міської та обласної територіальних виборчих комісіях.

Віталій Швед пропонує виготовляти для майбутніх виборів/референдумів «універсальні» вивіски, які вивішуватимуться на дільничних виборчих комісіх. Після закінчення виборчого процесу всі вивіски обов’язково передаватимуться на зберігання до відповідних місцевих органів влади.

«Витративши одного разу 30000 х 250 = 7,5 млн грн кожні наступні вибори/референдуми ми будемо економити тільки на вивісках ці мільйони», – вважає голова виборчої комісії.

Нижче у пдф-файлах пропонуємо ознайомитися з пропозиціями змін до законодавства та зразками виборчих вивісок від Віталія Шведа.

(для перегляду – натисніть на документ)

(для перегляду – натисніть на документ)