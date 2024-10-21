Головна Думки вголос Віталій Швед
search button user button menu button
Віталій Швед Голова Хмельницької міської територіальної виборчої комісії

Як заощадити бюджетні гроші на майбутніх виборах? Частина 1

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Допоки в Україні триває воєнний стан організація будь-яких виборів неможлива
ілюстративне фото: Depositphotos

Для майбутніх виборів/референдумів необхідно виготовити «універсальні» вивіски

Останні два «воєнні» роки Центральна виборча комісія затверджує орієнтовні кошториси витрат для проведення різних типів виборів в Україні. Зокрема, у 2023 році прораховувалися бюджетні видатки для проведення виборів народних депутатів і президента. Отже, щоб обрати новий склад Верховної Ради, необхідно 3,74 млрд грн. Президентські вибори, за підрахунками ЦВК, витягнуть з бюджету 5,41 млрд грн.

У 2024 році Центрвиборчком вивів цифру, необхідну для проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, які заплановано на осінь наступного року. Ідеться про 4,09 млрд грн.

Водночас допоки в Україні триває воєнний стан організація будь-яких виборів неможлива. На цьому неодноразово наголошувало керівництво країни. Відтак, у парламентарів та громадянського суспільства є час для напрацювань законодавчої бази, відштовхуючись від нових реалій.

Власними міркування щодо покращення законодавства з «Главкомом» поділився голова Хмельницької міської територіальної виборчої комісії Віталій Швед. Експерт має понад 20 років виборчого стажу, у тому числі на керівних посадах міської та обласної територіальних виборчих комісіях.

Віталій Швед пропонує виготовляти для майбутніх виборів/референдумів «універсальні» вивіски, які вивішуватимуться на дільничних виборчих комісіх. Після закінчення виборчого процесу всі вивіски обов’язково передаватимуться на зберігання до відповідних місцевих органів влади.

«Витративши одного разу 30000 х 250 = 7,5 млн грн кожні наступні вибори/референдуми ми будемо економити тільки на вивісках ці мільйони», – вважає голова виборчої комісії.

Нижче у пдф-файлах пропонуємо ознайомитися з пропозиціями змін до законодавства та зразками виборчих вивісок від Віталія Шведа.

(для перегляду – натисніть на документ)
(для перегляду – натисніть на документ)
(для перегляду – натисніть на документ)

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: вибори гроші воєнний стан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні майже не залишилося активних криптоактивістів
Свавілля замість легалізації: чому гальмується потенціал крипторинку
1 жовтня, 15:15
Російська економіка повільно йде на дно
Санкції точно діють? Пограбування іноземних компаній у Росії продовжується
13 жовтня, 08:51
Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін
Павло Клімкін: Європейці хочуть залишити наших, а ми хочемо їх повернути. Ми ввійдемо у клінч Інтерв'ю
4 жовтня, 06:00
Правоохоронці задокументували отримання від одного з підлеглих $1,3 тис. за включення його до списку «тиловиків»
За хабарі залишав військових служити в тилу: на Закарпатті викрито командира батальйону
24 вересня, 15:16
За словами експерта, проблему заборгованостей на ринку електроенергії треба вирішувати однозначно і якнайшвидше, бо без цього нові проєкти енергетики розвиватися в країні не будуть
Нардеп пояснив, що стримує інвесторів будувати нові електростанції
25 вересня, 17:09
Австрійську партію свободи вважають однією із найбільш проросійських в Європі, а її лідера Герберта Кікля називають «новим Орбаном»
В Австрії на парламентських виборах лідирує проросійська партія
29 вересня, 19:34
Директор компанії через власну мережу магазинів продавав техніку Apple і не сплачував податки
Продавець техніки Apple надурив державу на 10 млн грн
3 жовтня, 16:04
Дональд Трамп просить про обмеження на польоти над його резиденціями
Дональд Трамп вимагає для себе додаткового захисту: причина
11 жовтня, 21:56
Головні події в ніч на 21 жовтня
У Молдові з першого разу не вибрали президента, росіяни знову вдарили по Кривому Розі: головне за ніч
Сьогодні, 07:00

Віталій Швед

Як заощадити бюджетні гроші на майбутніх виборах? Частина 1
Як заощадити бюджетні гроші на майбутніх виборах? Частина 1

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Інвалідність для прокурорів: з’явилися перші результати службового розслідування
92K
Стало відомо, куди Росія пошле воювати солдат із Північної Кореї
81K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2024
31K
Пенсіонер із Харківщини показав окупантам, звідки найкраще обстрілювати села, та отримав незвичну плату
16K
Шестиразовий олімпійський чемпіон повідомив, що в нього рак у термінальній стадії

Новини

У Молдові з першого разу не вибрали президента, росіяни знову вдарили по Кривому Розі: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Сухо та прохолодно по всій країні: прогноз погоди на 21 жовтня
Сьогодні, 06:00
Окупанти просунулись під Торецьком та Селидовим, а ЗСУ мали успіх біля Суджі – звіт ISW
Сьогодні, 05:47
Тривога в Києві тривала близько п'яти годин
Сьогодні, 05:38
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Удар росіян по Кривому Розі та обстріл російських міст безпілотниками: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua