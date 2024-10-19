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Британія офіційно приєдналась до європейської програми розробки далекобійних ракет

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Британія офіційно приєдналась до європейської програми розробки далекобійних ракет
Британія підтримає європейський проєкт з виробництва ракет
фото з відкритих джерел

Проєкт також спрямований на покращення інтеграції європейських систем протиповітряної оборони, що є вкрай важливим для посилення загальної безпеки в межах НАТО

Велика Британія офіційно долучилася до програми зі спільної розробки далекобійних ракет разом із Німеччиною, Францією, Польщею та іншими європейськими партнерами. Про це інформує видання Army Recognition.

Міністр оборони Джон Гілі повідомив, що нова ініціатива спрямована на розробку крилатої ракети, яку можна запускати як з наземних установок, так і з різних платформ. Її дальність сягатиме від тисячі до двох тисяч кілометрів, що суттєво розширить бойовий потенціал країн-учасниць програми.

Проєкт також зосереджений на покращенні інтеграції європейських систем протиповітряної оборони, що є ключовим для підвищення безпеки НАТО в цілому.

Після початку війни між Росією та Україною далекобійні ракети стали особливо актуальними через зростання кількості атак на великій відстані з боку Росії.

На сьогодні європейські крилаті ракети, такі як Storm Shadow, Scalp і Taurus, мають радіус дії близько 500 кілометрів і вже застосовуються для високоточних ударів по важливих цілях.

«Прийдешня світова війна вимагатиме арсенал ракет із можливістю бити на відстань до 2 тис. км», – зазначили у виданні.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що остаточне рішення щодо використання Україною далекобійних ракет по об'єктах на території РФ ще не ухвалено. 

У свою чергу канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина не буде відправляти ЗСУ далекобійні ракети Taurus. 

Варто зазначити, що лідер Християнсько-демократичного союзу та кандидат на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що готовий надати українській армії крилаті ракети Taurus.

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Теги: Німеччина міністр війна Велика Британія Україна ракета

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