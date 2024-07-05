Ріші Сунак визнав поразку, і йде з посади прем'єра Великої Британії

Сунак підтвердив, що залишає місце очільника уряду Великої Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії та лідер консерваторів Ріші Сунак підтвердив, що Лейбористська партія здобула перемогу на виборах до парламенту країни. В ефірі телеканалу Sky News він також зазначив, що залишає посаду глави уряду. Сунак також заявив, що бере на себе відповідальність за поразку своєї партії.

«Зараз я вирушу до Лондона, де розповім про результати сьогоднішнього вечора, перш ніж покину пост прем'єр-міністра, якому я віддав всього себе», – сказав Сунак.

«Лейбористська партія виграла ці загальні вибори, і я зателефонував серові Кейру Стармеру, щоб привітати його з перемогою», – додав він.

Водночас очільник уряду не заперечив вибору британців і заявив, що він згоден із поразкою. «Сьогодні передача влади з рук в руки пройде у мирній та впорядкованій манері, з доброю волею з усіх боків. Це має дати нам усім впевненість у стабільності та майбутньому нашої країни. Британський народ сьогодні виніс вердикт, багато чому потрібно навчитися і я беру на себе відповідальність за поразку», – підсумував тепер уже колишній прем'єр Ріші Сунак.

Як пишуть ЗМІ, в п'ятницю Сунак і Стармер вирушать до Букінгемського палацу на аудієнцію до короля Чарльза III.

Нагадаємо, на дострокових виборах у Великій Британії, що відбулися 4 липня, лейбористи перемагають Консервативну партію, яка перебувала при владі в країні з 2010 року. Про це свідчать дані екзит-полу, який проводила компанія Ipsos UK. Екзитпол прогнозує опозиційній Лейбористській партії 410 місць у парламенті, що дасть їм більшість у 170 місць. Консервативна партія натомість отримає лише 131 місце, втративши здобуту на дострокових виборах у 2019 році більшість у 365 мандатів.

На третьому місці, за даними екзитполу, опинилась Ліберально-демократична партія з 61 мандатом. Євроскептична партія Reform UK Найджела Фараджа може отримати 13 мандатів.