Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ріші Сунак визнав поразку, і йде з посади прем'єра Великої Британії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Ріші Сунак визнав поразку, і йде з посади прем'єра Великої Британії
Британці вирішили що не хочуть бачити Сунака у кріслі очільника уряду
фото із відкритих джерел

Сунак підтвердив, що залишає місце очільника уряду Великої Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії та лідер консерваторів Ріші Сунак підтвердив, що Лейбористська партія здобула перемогу на виборах до парламенту країни. В ефірі телеканалу Sky News він також зазначив, що залишає посаду глави уряду. Сунак також заявив, що бере на себе відповідальність за поразку своєї партії.

«Зараз я вирушу до Лондона, де розповім про результати сьогоднішнього вечора, перш ніж покину пост прем'єр-міністра, якому я віддав всього себе», – сказав Сунак.

«Лейбористська партія виграла ці загальні вибори, і я зателефонував серові Кейру Стармеру, щоб привітати його з перемогою»,  – додав він.

Водночас очільник уряду не заперечив вибору британців і заявив, що він згоден із поразкою.  «Сьогодні передача влади з рук в руки пройде у мирній та впорядкованій манері, з доброю волею з усіх боків. Це має дати нам усім впевненість у стабільності та майбутньому нашої країни. Британський народ сьогодні виніс вердикт, багато чому потрібно навчитися і я беру на себе відповідальність за поразку», – підсумував тепер уже колишній прем'єр Ріші Сунак.

Як пишуть ЗМІ, в п'ятницю Сунак і Стармер вирушать до Букінгемського палацу на аудієнцію до короля Чарльза III.

Нагадаємо, на дострокових виборах у Великій Британії, що відбулися 4 липня, лейбористи перемагають Консервативну партію, яка перебувала при владі в країні з 2010 року. Про це свідчать дані екзит-полу, який проводила компанія Ipsos UK. Екзитпол прогнозує опозиційній Лейбористській партії 410 місць у парламенті, що дасть їм більшість у 170 місць. Консервативна партія натомість отримає лише 131 місце, втративши здобуту на дострокових виборах у 2019 році більшість у 365 мандатів.

На третьому місці, за даними екзитполу, опинилась Ліберально-демократична партія з 61 мандатом. Євроскептична партія Reform UK Найджела Фараджа може отримати 13 мандатів.

Читайте також: Вибори у Британії: хто з політиків залишається в парламенті
Теги: міністр вибори партії Ріші Сунак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Не варто виключати формування в Європарламенті доволі чисельної праворадикальної коаліції політичних сил
Вибори до Європарламенту здивували світ. Чи варто нервувати Україні
14 червня, 12:25
Антиукраїнські інформаційні спецоперації Кремля спрямовані на зрив підтримки України Болгарією
Росія бреше. Кремлівські ІПСО за кордоном: кейс Болгарії Гібридна війна
13 червня, 11:00
Після виборів до Європарламенту президент Франції розпустив парламент
Вибухи в Криму, вибори до Європарламенту: головне за ніч
10 червня, 06:37
Максимальна вартість проїзного на 30 днів у Естонії – 150 євро
Естонія урізає пільги для українських біженців
10 червня, 14:01
Лідери ЄС знову зберуться в Брюсселі 27-28 червня, сподіваючись досягти згоди щодо наступного президента Комісії
Лідери ЄС не затвердили Урсулу фон дер Ляєн на другий термін
18 червня, 02:25
Сьогоднішня зустріч європейських міністрів, як і місяць тому, розпочалася із обговорення фінансових впливів, що спричинені російською агресією проти України
Стало відомо, коли Україна зможе отримати $50 млрд від G7
21 червня, 21:41
Ален Берсе став переможцем серед трьох кандидатів на посаду
Експрезидент Швейцарії став генсеком Ради Європи
25 червня, 20:08
Марк Рютте став генсеком НАТО
Рютте в останньому зверненні на посаді прем’єра Нідерландів зробив заяву щодо України
1 липня, 03:37
Опитування свідчать, що новим прем'єр-міністром Британії стане лейборист Кір Стармер
У Британії вперше за 14 років може змінитися влада: що це означає для України
Вчора, 06:23

Політика

Ріші Сунак визнав поразку, і йде з посади прем'єра Великої Британії
Ріші Сунак визнав поразку, і йде з посади прем'єра Великої Британії
В Ірані розпочався другий тур президентських виборів
В Ірані розпочався другий тур президентських виборів
Напруга на кордоні Польщі та Білорусі: Варшава просить ЄС направити до них прикордонників
Напруга на кордоні Польщі та Білорусі: Варшава просить ЄС направити до них прикордонників
Вибори у Британії: хто з політиків залишається в парламенті
Вибори у Британії: хто з політиків залишається в парламенті
Вступ України в НАТО: президент Словаччини закликав до стриманості
Вступ України в НАТО: президент Словаччини закликав до стриманості
Донори демократів визначились із кандидатурами на заміну Байдена
Донори демократів визначились із кандидатурами на заміну Байдена

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Німеччина відмовила двійнику Зеленського у статусі біженця
17K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
11K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 05 липня: ситуація на фронті
8857
На що українці згодні заради миру, або Про маніпуляції у соцопитуваннях
7187
На Івано-Франківщині місцеві жителі перекрили дорогу та заблокували роботу ТЦК (відео)
5834
Підлеглий Кличка підтвердив: його син «допомагав» вивозити сиріт за кордон і не повернувся в Україну

Новини

Атака дронів на Росію, попередні результати виборів у Британії: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Доктор технічних наук розповіла, як у домашніх умовах перевірити якість вершкового масла
Вчора, 16:41
На Харківщині перевірять підрядників, які будували фортифікації – Синєгубов
Вчора, 12:58
Довічна дискваліфікація: Головний метхолдинг країни розповів про «червоні прапорці» для постачальників
Вчора, 12:39
Як краще зберігати хліб? Відповідь професора-харчового технолога
Вчора, 09:47
Вибухи у Києві, Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським: головне за ніч
Вчора, 06:58

Прес-релізи

Інноваційні підходи управління командою під час війни. У Києві пройде щорічний HR Wisdom Summit
Інноваційні підходи управління командою під час війни. У Києві пройде щорічний HR Wisdom Summit
4 липня, 12:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua