У парламенті Японії відбулись суттєві перестановки – NHK

У Японії спостерігається загальна невизначеність щодо перспектив розвитку подій після виборів

Правляча коаліція Японії, що складається з Ліберально-демократичної партії (ЛДП) і партії Komeito, втратила більшість у нижній палаті парламенту. Про це свідчать результати виборів, що відбулися в країні, які наводить телеканал NHK.

ЛДП та Komeito разом отримали 215 місць – 191 у ліберал-демократів і 24 у їхніх партнерів по коаліції, тоді як для більшості необхідно 233, зазначає NHK.

Загальна кількість місць у парламенті – 465, відповідно, опозиційні партії займуть 250 крісел. «Поки що результати виборів непрості», – прокоментував підсумки прем'єр-міністр Сігеру Ісіба.

Як зазначає агентство Kyodo News, прем'єр висловив готовність сформувати уряд на чолі з ЛДП, але тепер йому «доведеться шукати додаткову підтримку поза коаліцією, щоб мати стабільний уряд». «Опозиційні партії, які представляють як ліберальні, так і праві сили, як очікується, будуть мати труднощі у співпраці при формуванні коаліції через відмінності в їх політичних цілях», – додає Kyodo News.

Агентство звертає увагу на загальну невизначеність перспективи розвитку подій після виборів, оскільки «деякі великі опозиційні партії, які досягли помітних успіхів, відкинули можливість приєднання до уряду».

Результати виборів загалом, на думку Kyodo News, наголосили на «поглиблюваній недовірі у правлячій ліберально-демократичній партії», яку нещодавно трясли скандали. А ініціатива Ісіби, який нещодавно вступив на посаду про розпуск палати, в якій у правлячої коаліції було 288 місць, і призначити вибори, «дала зворотний ефект».

Раніше в керівництві Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Японії заявили, що усвідомлюють ризики, які несуть для правлячої коаліції підсумки парламентських виборів, що відбулися в країні.

Нагадаємо, 27 жовтня в Японії відбулись дострокові парламентські вибори. Новий прем'єр-міністр Шігеру Ішіба оголосив про їх проведення одразу після вступу на посаду.ЛДП та союзники зберігали більшість із 2012 року.