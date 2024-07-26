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Пекін підвищує пенсійний вік: як зміниться життя китайців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Пекін підвищує пенсійний вік: як зміниться життя китайців
Зараз кожен китайський пенсіонер підтримується за рахунок внесків п'яти працівників
фото із відкритих джерел

Якщо не вжити жорстких заходів, то до 2035 року в пенсійній системі Китаю закінчаться гроші

Китай поступово підвищить встановлений законом пенсійний вік, який зараз є одним із найнижчих у світі. Про це пише Reuters.

«Реформа є терміновою, оскільки очікувана тривалість життя в Китаї до 2021 року зросла до 78 років (1960-го було 44 роки), що перевищує аналогічний показник у США. А за прогнозами, до 2050 року вона перевищить 80 років» – йдеться у публікації.

«Ми просуватимемо реформу з метою поступового підвищення встановленого законом пенсійного віку», – заявила представники влади Китаю. Вони додали, що реформи, викладені у документі, планується завершити до 2029 року.

Пенсійний вік для чоловіків у Китаї зараз становить 60 років, що на п'ять-шість років менше, ніж у більшості розвинених країн, тоді як для жінок, які працюють на посадах службовців, він становить 55 років, а для жінок, які працюють на фабриках, –  50 років.

Протягом останніх двох років політики заявляли, що вони прагнуть підвищити вік виходу на пенсію, але ця зміна стане першим випадком, коли працівники зможуть вибрати продовжувати працювати.

Національні органи охорони здоров'я очікують, що до 2035 року когорта людей віком 60 років і старше зросте з 280 млн до понад 400 млн, або еквівалентно всьому поточному населенню Британії та Сполучених Штатів разом узятих.

Більшість країн підвищили пенсійний вік у відповідь на демографічний тиск, щоб захистити пенсійні фонди та уповільнити потенційне скорочення робочої сили, сказав старший радник Фонду розвитку народонаселення ООН Майкл Херрманн.

«Це стандартний політичний інструмент, і робити це поступово має великий сенс. Важливо, щоб ми робили це гнучко», – зазначив Херрманн, додавши, що працівники повинні мати можливість працювати неповний робочий день або вдома, або працювати на проєктній основі.

За даними міністерства фінансів, одинадцять із 31 юрисдикції провінційного рівня Китаю мають дефіцит пенсійного бюджету. Державна Академія наук Китаю прогнозує, що до 2035 року в пенсійній системі закінчаться гроші.

Нагадаємо, чисельність населення Китаю в 2023 році скоротилася на 2,08 млн. осіб – до 1,4 млрд. громадян. Скорочення та старіння населення дуже непокоїть Пекін. Це тисне на людей працездатного віку та сповільнює економіку, яка надто сильно постраждала під час пандемії коронавірусу.

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Теги: пенсійна система реформа гроші населення Китай пенсія демографічна криза соціум

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