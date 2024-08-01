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Україну чекає переломний момент у боротьбі з Путіним: Британія прокоментувала передачу F-16

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Україну чекає переломний момент у боротьбі з Путіним: Британія прокоментувала передачу F-16
Шість винищувачів F-16 надійшли в Україну із Нідерландів
фото: з відкритих джерел

Грант Шеппс: «Британія і союзники повинні продовжувати робити все можливе, щоб підтримати Україну в її битві за небо»

Винищувачі F-16, які прибули до України, знаменують собою переломний момент у боротьбі з російським диктатором Володимиром Путіним і його літаками Су-35. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс у Twitter.

За його словами, перші українські пілоти F-16 закінчили навчання з польотів на винищувачах ще у березні цього року.

«Британія і союзники повинні продовжувати робити все можливе, щоб підтримати Україну в її битві за небо», – заявив Шеппс.

Нагадаємо, Україна отримала шість винищувачів F-16 від Нідерландів. Шість винищувачів, поставлених у межах зміцнення захисту українського неба, надійшли з Нідерландів, а ще кілька незабаром прибудуть з Данії. 

Як повідомило агенство Bloomberg, перша партія американських винищувачів F-16, ймовірно, вже прибула до України. Їхня кількість залишається невідомою. 

За інформацією джерел видання, з самого початку союзники планували передати Україні першу партію F-16 наприкінці липня, і таких термінів було дотримано. При цьому співрозмовники Bloomberg додали, що кількість переданих літаків невелика.

Водночас Сполучені Штати Америки поки що не підтвердили, але і не спростовували передачу Україні перших винищувачів F-16.

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Теги: F-16 Велика Британія винищувач

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