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Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III
фото: пресслужба королівської родини в X

Зустріч пройшла у палаці Бленхейм

Сьогодні,18 липня, під час робочого візиту до Великої Британії Володимир Зеленський зустрівся з британським монархом Чарльзом III. Про це повідомляє Twitter (X) королівської родини.

«Сьогодні Король прийняв президента України Володимира Зеленського після зустрічі Європейської політичної спільноти у Бленхеймському палаці», – йдеться в дописі. 

За даними Офісу президента, Зеленський висловив подяку британцям та уряду Його Величності й наголосив, що Сполучене Королівство залишається одним із найближчих і найважливіших союзників України.

«Володимир Зеленський подякував Королю Чарльзу ІІІ та всій королівській родині за підтримку українського народу та увагу до українців, які знайшли тимчасовий прихисток у Великій Британії», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 18 липня президент Володимир Зеленський перебуває із робочим візитом у Великій Британії. Глава України прибув, аби взяти участь у саміті Європейської політичної спільноти. Зокрема, у Британії президент проведе двосторонні зустрічі із партнерами та підпише нові безпекові угоди.

Теги: Принц Чарльз Володимир Зеленський Велика Британія

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