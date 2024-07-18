Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III

Зустріч пройшла у палаці Бленхейм

Сьогодні,18 липня, під час робочого візиту до Великої Британії Володимир Зеленський зустрівся з британським монархом Чарльзом III. Про це повідомляє Twitter (X) королівської родини.

«Сьогодні Король прийняв президента України Володимира Зеленського після зустрічі Європейської політичної спільноти у Бленхеймському палаці», – йдеться в дописі.

Today The King received the President of Ukraine @ZelenskyyUa following the European Political Community meeting at Blenheim Palace.



The gathering saw 46 European leaders discuss a range of international challenges, opportunities and our common values.



🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/hpOsYDSM4j — The Royal Family (@RoyalFamily) July 18, 2024

За даними Офісу президента, Зеленський висловив подяку британцям та уряду Його Величності й наголосив, що Сполучене Королівство залишається одним із найближчих і найважливіших союзників України.

«Володимир Зеленський подякував Королю Чарльзу ІІІ та всій королівській родині за підтримку українського народу та увагу до українців, які знайшли тимчасовий прихисток у Великій Британії», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 18 липня президент Володимир Зеленський перебуває із робочим візитом у Великій Британії. Глава України прибув, аби взяти участь у саміті Європейської політичної спільноти. Зокрема, у Британії президент проведе двосторонні зустрічі із партнерами та підпише нові безпекові угоди.