Росія відкликала свого посла зі США, який працював на посаді з 2017 року

До свого призначення у серпні 2017 року на посаду посла в США Антонов працював у департаменті з питань безпеки та роззброєння МЗС РФ

Дипломат Антонов перебуває під міжнародними санкціями за підтримку російського вторгнення в Україну

Посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов закінчив роботу у США та повертається до Москви. Про це повідомляють росЗМІ.

У повідомленні МЗС РФ зазначено, що Антонов «завершує відрядження у Вашингтоні». У російському посольстві у США розповіли, що літак із колишнім послом на борту вилетів до Москви увечері 5 жовтня. Водночас хто змінить Антонова на цій посаді, не повідомляється.

До свого призначення у серпні 2017 року на посаду російського посла в США Антонов працював у департаменті з питань безпеки та роззброєння МЗС РФ. У 2011-2016 роках перебував на посаді заступника міністра оборони РФ, після чого був заступником міністра закордонних справ РФ.

Зауважимо, Антонов перебуває під міжнародними санкціями, зокрема Канади, ЄС, Швейцарії, Великої Британії, за підтримку російського вторгнення в Україну.

Прикметно, що персональні дані Антонова в РФ засекречені. В ЗМІ не можна знайти жодної згадки про його сім'ю та дітей. Офіційний життєпис також надзвичайно стислий. Як підкреслили ЗМІ, «такої короткої офіційної біографії, як у нього, немає в жодного із чинних заступників МЗС РФ. Російський МЗС не розкриває інформацію про перші 24 роки його дипломатичної кар'єри і лише коротко зазначає, що він «обіймав різні посади за кордоном», навіть без згадки про країни».

Нагадаємо, звільнений майже пів року тому з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов станом на 17 вересня, так і не приступив до виконання дипломатичних функцій. «Главкому» вдалося додзвонитися до Олексія Данілова і запитати, чим зараз займається колишній секретар РНБО.

Як відомо, призначення Олексія Данілова послом України в Молдові не випадкове і може дати імпульс розвитку взаємодії спецслужб України та Республіки Молдова. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив колишній заступник директора Служби інформації та безпеки Молдови (СІБ) Александру Балан. Балан розповів, що йому доводилося спілкуватися з людьми з оточення Данілова і, за його інформацією, колишній секретар РНБО досвідчений фахівець у своїй галузі.