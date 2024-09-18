Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Італії зник літак з пасажирами на борту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В Італії зник літак з пасажирами на борту
Літак з трьома громадянами Франції на борту вилетів з аеропорту Паолуччі поблизу Модени
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Пошуки повітряного судна ускладнюють погодні умови

Невеликий літак, що вилетів з аеропорту Паолуччі поблизу Модени та прямував до Франції, зник з радарів у вівторок зранку на центральній півночі Італії. На його борту перебували троє французьких громадян. Про це повідомляє Le Figaro.

Пошуки повітряного судна ускладнюють погодні умови, повідомили альпійські рятувальні служби регіону Емілія-Романья.

«Літак з трьома громадянами Франції на борту вилетів з аеропорту Паолуччі поблизу Модени (Емілія-Романья) та був на шляху до Франції», – повідомили рятувальники.

Пошуки були розпочаті у вівторок ввечері за допомогою літаків та альпійських рятувальних команд на землі, приблизно за п'ятдесят кілометрів від аеропорту, з якого вилетів літак.

«На жаль, поточні погодні умови, з дощем, сильним вітром і поганою видимістю, особливо ускладнюють пошуки, виключаючи поки що використання вертольотів»,
– заявила Альпійська рятувальна служба.

Нагадаємо, під час підготовки до авіашоу на авіабазі поблизу села Граф Ігнатьєво в центральній Болгарії розбився навчально-тренувальний літак L-39 ZA.

Як повідомлялося, над Мурманською областю РФ ввечері 11 вересня росіяни обстріляли стрілецькою зброєю легкомоторний літак. Вони сплутали його із безпілотником.

Раніше у Великій Британії літак врізався у жваву дорогу на шосе A419 у Глостерширі. Інцидент трапився поблизу аеродрому Астон-Даун у Фремптон-Менселлі, між Сайренсестером і Страудом.

До слова, у Франці сталась авіакатастрофа за участю двох військових літаків Mirage.

Читайте також:

Теги: літак Франція Італія аеропорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Італія надішле Україні другу батарею протиповітряної оборони Samp-T
Італія передасть Україні Samp/T: названо терміни
Вчора, 22:11
Байден може дати зелене світло Україні на використання ракет Storm Shadow та Scalp для ураження цілей на російській території
США дозволять Україні бити вглиб Росії, проте є один нюанс – The Times
12 вересня, 20:20
Один з винищувачів F-16, які Україна нещодавно отримала від союзників, розбився
Генштаб підтвердив втрату винищувача F-16
29 серпня, 20:05
У Дурова вилучили усі паспорти у Франції і він має перебувати у країні
Як житиме Дуров у Франції під судовим наглядом: ЗМІ дізнались подробиці
29 серпня, 16:51
Павлу Дурову заборонено залишати територію Франції
Засновника Telegram Дурова взято під судовий нагляд у Франції
28 серпня, 23:20
Росія шаленими темпами накопичувала золото протягом останніх років
Які країни накопичили найбільше золота за 10 років: інфографіка
26 серпня, 15:18
Французькі спецслужби затримали Павла Дурова 24 серпня ввечері
Російське посольство у Франції запросило доступ до Дурова
25 серпня, 14:56
Сили оборони уразили склади з КАБами та паливом на аеродромі «Маринівка» у Росії
Україна знищила та пошкодила Су-34 на аеродромі «Маринівка»: з’явилися супутникові фото
22 серпня, 19:29
Пошуково-рятувальна операція після катастрофи
Біля Італії затонула яхта з 22 людьми. Серед зниклих безвісти – відомий мільярдер
19 серпня, 20:37

Соціум

В Італії зник літак з пасажирами на борту
В Італії зник літак з пасажирами на борту
Підпал румунського парламенту: поліція арештувала підозрюваного
Підпал румунського парламенту: поліція арештувала підозрюваного
У Лівані масово вибухає техніка: понад сотню людей поранено (фото, відео)
У Лівані масово вибухає техніка: понад сотню людей поранено (фото, відео)
Український «Культурний десант» продовжує свою місію в США: подробиці
Український «Культурний десант» продовжує свою місію в США: подробиці
Влада заборонила росіянам поширювати відео з місця пожежі у Торопці
Влада заборонила росіянам поширювати відео з місця пожежі у Торопці
Тайванська компанія з виробництва пейджерів прокоментувала причетність до вибухів у Лівані
Тайванська компанія з виробництва пейджерів прокоментувала причетність до вибухів у Лівані

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Польський промоутер розповів причину затримання Усика
59K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 вересня: ситуація на фронті
24K
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
23K
Податкова служба пояснила, що пенсіонери можуть отримати безкоштовно
12K
«Адвокати мають усе порєшать». У справі Резніченка «сплив» куратор «Великого будівництва» Голик

Новини

Дощі та грози: прогноз погоди на 18 вересня
Сьогодні, 04:55
Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
Вчора, 05:00
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
16 вересня, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
16 вересня, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua