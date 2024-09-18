В Італії зник літак з пасажирами на борту

Літак з трьома громадянами Франції на борту вилетів з аеропорту Паолуччі поблизу Модени

Пошуки повітряного судна ускладнюють погодні умови

Невеликий літак, що вилетів з аеропорту Паолуччі поблизу Модени та прямував до Франції, зник з радарів у вівторок зранку на центральній півночі Італії. На його борту перебували троє французьких громадян. Про це повідомляє Le Figaro.

Пошуки повітряного судна ускладнюють погодні умови, повідомили альпійські рятувальні служби регіону Емілія-Романья.

«Літак з трьома громадянами Франції на борту вилетів з аеропорту Паолуччі поблизу Модени (Емілія-Романья) та був на шляху до Франції», – повідомили рятувальники.

Пошуки були розпочаті у вівторок ввечері за допомогою літаків та альпійських рятувальних команд на землі, приблизно за п'ятдесят кілометрів від аеропорту, з якого вилетів літак.

«На жаль, поточні погодні умови, з дощем, сильним вітром і поганою видимістю, особливо ускладнюють пошуки, виключаючи поки що використання вертольотів»,

– заявила Альпійська рятувальна служба.

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Як повідомлялося, над Мурманською областю РФ ввечері 11 вересня росіяни обстріляли стрілецькою зброєю легкомоторний літак. Вони сплутали його із безпілотником.

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